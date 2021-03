Webnário trata de mulheres na política no Brasil e na França; confira aqui

O webnário acontecerá no dia 8 de março e reunirá, virtualmente, mulheres importantes no cenário político do Brasil e da França.

Por Ana Luiza Duarte (Agência UniCEUB / Jornal de Brasília)



Mulheres representantes de diferentes correntes ideológicas e políticas do Brasil e da França participam nesta segunda (8), às 15h, de um webnário intitulado Mulheres na Política: Quais os desafios? Como enfrentá-los?. O evento é organizado pela Embaixada da França em parceria com a Embaixada do México, Aliança Francesa de Brasília e a ONU Mulheres. Acompanhe abaixo o webnário com tradução simultânea para o português Quem preferir pode acompanhar o evento sem tradução no canal da Aliança Francesa de Brasília (https://youtu.be/YPL4IowpS70com) Leia também Mês das mulheres: prostitutas vivem em “limbo jurídico”, diz pesquisador

Vamos resistir às Damares e ao retrocesso do governo Bolsonaro, diz Marta Suplicy

Pandemia interrompe participação crescente de mulheres no empreendedorismo, diz estudo A roda de conversa, no Dia Internacional da Mulher, contará com a participação de mulheres da política tanto brasileira como francesa, que irão tratar sobre os desafios que as mulheres enfrentam na política atualmente, mas também os avanços que foram conquistados em termos de igualdade de gênero nos dois países. As convidadas brasileiras do webnário serão a militante pelos direitos das mulheres e candidata à vice-presidência (em 2018), Manuela d’Ávila (PCdoB); a também candidata à vice-presidência e primeira indígena a se candidatar para eleições presidenciais, Sonia Guajajara (PSOL), e da líder da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados, Professora Dorinha (DEM). As presenças francesas serão a ex-ministra das Famílias, das Crianças e dos Direitos das Mulheres da França, Laurence Rossignol (PS), e Anne Blanc (LREM), deputada de Aveyron desde 2017. A mediação será feita pela editora-chefe do Correio Braziliense, Ana Dubeux. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A equipe da Aliança Francesa também inicia uma série com depoimentos de ativistas e pesquisadoras como a paulista Gabriela Mayer, a mineira candanga Carolina Costa Ferreira, a goiana Wanda Marques, a baiana Ângela Guimarães, a amazonense Dijuena Tikuna e a mineira e franco-brasileira Silvia Capanema. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE