Visão Geral do Grupo THV

Desde 1998, a THV se dedica a oferecer soluções completas em limpeza e saneamento, tornando-se referência no mercado. Em 2019, a empresa expandiu seus horizontes, levando seus serviços de excelência para órgãos públicos em todo o país.

Com sede em Minas Gerais, a THV atende clientes em diversos cantos do Brasil, alcançando desde empresas e condomínios até órgãos públicos.

Ao longo de sua trajetória, a THV construiu uma reputação sólida, baseada em pilares fundamentais: Integridade, inovação e responsabilidade ambiental. O Grupo THV acredita na transparência e na ética em todas as suas ações, construindo relações de confiança duradouras com seus clientes.

Além disso, a empresa está em constante busca por novas tecnologias e métodos, para oferecer os melhores serviços e resultados. Preocupada com o meio ambiente, a THV implementa práticas sustentáveis em suas operações.

Mas o que torna o Grupo THV a melhor empresa de limpeza e conservação do Brasil? Continue lendo para descobrir.

Serviços oferecidos pela Empresa THV

A THV Pouso Alegre oferece serviços de limpeza e saneamento fundamentais para manter ambientes limpos e seguros. Além disso, disponibiliza serviços especializados de limpeza pós obras e aluguel de equipamentos e máquinas.

O Grupo THV também conta com outras soluções importantes, como controle de pragas urbanas, limpeza de rodovias, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e terceirização de mão de obra. Essas atividades são capazes de atender às variadas necessidades de todos os tipos de clientes, garantindo resultados funcionais.

Experiência do Grupo THV

Com 26 anos de atuação no setor de limpeza e saneamento, a empresa THV acumula grande experiência, marcada pelo compromisso constante com a satisfação dos clientes e pela busca contínua por novas parcerias. Sua reputação como uma empresa de excelência é reconhecida no mercado, respaldada por décadas de dedicação.

Com um olhar voltado para o futuro, a THV combina essa experiência sólida com tecnologia avançada. Isso permite não apenas a execução eficiente dos serviços, mas também a garantia de qualidade exigida pelo mercado.

A THV não apenas preza pela excelência em seus serviços, mas também pela construção de relacionamentos duradouros com seus clientes e parceiros. Essa abordagem centrada no cliente tem sido fundamental para o sucesso da empresa ao longo dos anos, consolidando sua posição como uma líder confiável e respeitada no mercado de limpeza e saneamento.

Compromisso com a Qualidade

A qualidade excepcional é uma característica de todas as soluções oferecidas pela THV.

Desde a limpeza e saneamento, até o controle de pragas urbanas e a terceirização de mão de obra, cada solução é cuidadosamente executada para garantir resultados superiores. Com os melhores produtos, equipamentos e técnicas disponíveis para atender às necessidades específicas de cada cliente, o Grupo THV é reconhecido pela qualidade.

A capacitação dos colaboradores também está inclusa nessa qualidade. Por meio de palestras informativas, programas de incentivo e cursos de especialização, é garantido que toda a equipe esteja sempre atualizada com as melhores práticas e tecnologias do setor.

Excelência no Atendimento ao Cliente

No Grupo THV, a excelência no atendimento ao cliente é uma prioridade fundamental. Com os melhores profissionais treinados, cada membro da equipe é selecionado e recebe treinamento especializado para garantir que possa oferecer um serviço de alta qualidade e atender às expectativas dos clientes em todos os momentos.

Com uma coleta de informações detalhadas, incluindo detalhes como o local do serviço, o tipo de serviço necessário, os objetivos específicos do cliente, orçamentos anteriores recebidos, requisitos de deslocamento para o endereço e qualquer outra informação relevante, é possível garantir que a triagem seja feita corretamente e que seja fornecida uma solução personalizada que atenda às necessidades específicas de cada cliente.