Vigilância encontra moscas, baratas e comida estragada em hospital de RR

nspeção da Vigilância Sanitária encontrou uma série de irregularidade nos serviços alimentares ofertados aos pacientes

Tiago Minervino

São Paulo, SP

Inspeção da Vigilância Sanitária encontrou uma série de irregularidade nos serviços alimentares ofertados aos pacientes do Hospital Geral de Roraima.



A Vigilância Sanitária apontou que os alimentos servidos no hospital não seguiam os padrões mínimos de higiene recomendados na maior unidade de saúde pública do estado.



Conforme o órgão sanitário, os utensílios para refeição eram mal higienizados, as embalagens eram inadequadas e deixavam os alimentos expostos a insetos como moscas e baratas, comidas estavam estragadas, as garrafas térmicas mal higienizadas e exalando mau odor no momento de servir o lanche aos pacientes.



Além disso, os responsáveis por preparar os alimentos não usavam os equipamentos necessários, como luvas, e a água utilizada para cozinhar os alimentos não tinha comprovação de que era potável.

A Vigilância inspecionou o hospital quatro vezes durante o mês de fevereiro.



À reportagem, o MP-RR (Ministério Público de Roraima) informou que recomendou à Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) a rescisão do contrato assinado em agosto de 2022 com a empresa MeioDia Refeições Industriais Ltda, no valor de R$ 35.605.534,08, com vigência de 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O MP-RR também destacou que a MeioDia não poderia ter sido contratada para prestar os serviços ao estado porque já foi considerada inapta para essa função, uma vez que a própria Sesau aplicou penalidade temporária à empresa no começo do ano passado.



À reportagem, a Sesau informou que acatou a recomendação do MP-RR, rescindiu o contrato vigente e acionou a empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório, para prestar os serviços até então fornecidos pela MeioDia.



“A Sesau reforça que de todas as unidades de saúde, a única que não houve 100% do atendimento foi o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, e que recomendações no sentido de melhorias na prestação do serviço foram encaminhadas para empresa”, informou a Secretaria, que disse, ainda, estar “à disposição dos órgãos de fiscalização e controle do Estado, para sanar quaisquer dúvidas inerentes ao atendimento na área de assistência à saúde no âmbito da rede pública estadual.”



Em nota à reportagem, a MeioDia Refeições disse que não foi notificada pela Sesau sobre a rescisão contratual, e afirmou que “todos os fatos narrados pela fiscalização foram devidamente justificados, não tendo a Sesau constatado por meio de exames laboratoriais nenhuma irregularidade da empresa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Sobre as falhas registradas pela Vigilância Sanitária, a empresa disse que o órgão “apontou algumas oportunidades de melhorias, todas já devidamente sanadas”, e reforçou que isso “não compromete a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos”.