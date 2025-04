Veja os piores horários para pegar a estrada neste feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a expectativa é de que cerca de 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriadão de Páscoa e Tiradentes.

Como em toda ocasião onde o movimento aumenta nas estradas paulistas, as concessionárias se preparam aumentando o efetivo de atendimento, mas também os alertas para os motoristas tomarem o máximo de cuidado e não abusarem da velocidade.

Uma das ações é o Movimento Afaste-se, que tem como objetivo orientar os condutores ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, principalmente no acostamento, mudar de faixa sempre que for possível e seguro ou reduzir a velocidade.

Se você está se preparando para curtir o feriado na praia, no interior ou em outro estado, confira abaixo os horários a serem evitados nas rodovias para não ficar parado no engarrafamento.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Sentido Baixada Santista

– Quinta – Operação descida Imigrantes (7×3) – 13h às 0h

– Sexta – Operação descida Imigrantes (7×3) – 0h às 18h

– Sábado – Operação descida Imigrantes (7×3) – 7h às 13h

Retorno

– Domingo – Operação subida (2×8) – 15h às 0h

– Segunda – Operação subida (2×8) – 7h às 0h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Saída

– Quinta: das 16h às 20h

– Sexta: das 9h às 13h

Retorno

– Segunda: das 15h às 22h

Observação: Na sexta, no domingo e na segunda-feira, das 14h às 22h, caminhões com destino à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes.

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Saída

– Sexta: das 7h às 12h

Retorno

– Domingo: das 14h às 22h

– Segunda: das 14h às 22h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Saída

– Sexta: das 8h às 18h

Retorno

– Segunda: das 10h às 16h

RODOVIA DOS TAMOIOS

Saída

– Sexta: das 8h às 18h

Retorno

– Segunda: das 7h às 14h

VIA DUTRA E RIO-SANTOS

Saída

– Quinta: das 12h às 22h

Retorno

– Segunda: das 7h às 21h

RÉGIS BITTENCOURT

Saída

– Quinta: das 8h às 23h

– Sexta: das 7h às 11h

– Sábado: das 8h às 17h

Retorno

– Domingo: das 8h às 17h

– Segunda: das 10h às 17h

RODOVIA FERNÃO DIAS

Saída

– Quinta: das 14h às 21h

– Sexta: das 6h às 12h

Retorno

– Domingo: das 16h às 21h

– Segunda: 6h às 11h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta – Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera – Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco – Raposo Tavares

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)