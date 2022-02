Veja como se proteger de vazamentos de dados de lojas virtuais

O ataque hacker começou no sábado (19) de manhã, e a empresa procurou derrubar o site e o aplicativo de Americanas.com

O ataque hacker contra os sites Americanas.com, Submarino e Shoptime, que estão fora do ar, acendeu o alerta entre consumidores e empresas de segurança digital para a possibilidade de dados pessoais terem sido expostos.

O ataque hacker começou no sábado (19) de manhã, e a empresa procurou derrubar o site e o aplicativo de Americanas.com e Submarino a fim de tentar manter a segurança dos dados dos clientes. Como tratam-se de plataformas de ecommerce, senhas, CPFs, endereços e informações de pagamento estão presentes nos bancos de dados.

A Americanas S.A., dona das três plataformas, disse em nota que “suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de ecommerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível”. Os sites Submarino e Shoptime apresentam comunicados semelhantes, e também continuam indisponíveis.

O Procon-SP notificou a Americanas nesta segunda-feira a apresentar explicações sobre o que ocorreu nos sites da companhia no fim de semana. A autarquia quer saber se o ataque afetou o banco de dados da empresa e se a varejista adota medidas de segurança para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados.

“Com os vazamentos de dados que vimos no último ano, a orientação geral é que as pessoas modifiquem com frequência suas senhas, uma vez que milhares delas estão disponíveis na Deep Web”, recomenda Emilio Simoni, executivo-chefe de segurança da PSafe.

Simoni cita um levantamento da empresa que mostra que 80% dos brasileiros raramente ou nunca modificam suas senhas na internet, o que ele considera um hábito extremamente perigoso.

O especialista também alerta para emails e telefonemas suspeitos após grandes vazamentos de dados, uma vez que essas informações podem ser obtidas e usadas por criminosos para aplicação de golpes.

“A orientação geral é que as pessoas não salvem informações bancárias em sites e fiquem atentas a qualquer movimentação suspeita”, disse.

Para Eduardo Nery, CEO da Every Cybersecurity and GRC, “caso ocorra um vazamento de dados, o usuário deve ficar alerta o tempo todo. Com essas informações [disponíveis], é possível abrir contas correntes em bancos digitais, acessar outros sites e realizar transferências”.

Ele sugere que o usuário use senhas fortes e distintas para cada site e cartões de crédito virtuais ao fazer compras pela internet, que são mais fáceis de bloquear, caso dados bancários sejam expostos.

A Americanas S.A., cujas vendas pela internet representaram 77% do total no último trimestre de 2021, perdeu cerca de R$ 220 milhões em faturamento até agora, segundo especialistas em varejo. As ações da companhia figuraram entre as maiores quedas no pregão desta segunda-feira. A cotação dos papéis recuou 6,61%, para R$ 31,49.

SAIBA COMO SE PROTEGER EM CASO DE VAZAMENTOS DE DADOS

1 – Tenha uma solução de segurança instalada em seu dispositivo

2 – Altere senhas pessoais com frequência, de preferência por outras mais fortes, com caracteres especiais

3 – Evite clicar em links de fontes desconhecidas, especialmente os que forem compartilhados via aplicativos de troca de mensagem como WhatsApp e redes sociais

4 – Use a autenticação de dois fatores

5 – Crie o hábito de duvidar das informações compartilhadas na internet e nunca informe dados sensíveis em links de procedência duvidosa

6 – Use cartões de crédito virtuais a cada nova compra na internet

7 – Mantenha os sistemas operacionais dos dispositivos atualizados

8 – Procure sempre confirmar a veracidade das informações nas páginas e sites oficiais das empresas

9 – Verifique se um link é confiável no site do dfndr lab, laboratório de cibersegurança da PSafe