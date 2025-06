Vale sabe que ela é do Brasil, e não o Brasil que é dela, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 12, que a nova diretora da Vale sabe que “ela é do Brasil” e está conversando com o governo federal, movimentos sociais e sindicatos sobre a reconstrução da região do Vale do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015.

“Nova diretoria da Vale está conversando com o governo, quer conversar com movimentos e sindicatos. A Vale sabe que ela é do Brasil, não é o Brasil que é dela”, afirmou.

Ao falar sobre a mineradora, Lula afirmou que ela era a 1ª ou a 2ª empresa do ramo no planeta, mas caiu para a 14ª posição durante os governos dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). O presidente disse ainda que a Vale era “muito forte” quando era uma estatal.

“A Vale perdeu, ela era muito forte quando era do Estado. Eu quero é que ela se recupere e volte a ser a primeira e que ela cresça. A Vale tem que saber, e a nova diretoria sabe, que a relação com o povo tem que ser respeitosa e civilizada”, disse o presidente.

Nesta quinta, Lula participou de uma cerimônia em Mariana (MG) para anunciar avanços do Acordo Rio Doce em Minas Gerais. O projeto busca reestruturar a região da Barragem do Fundão, em Mariana, onde ocorreu o rompimento em novembro de 2015.

Estadão Conteúdo