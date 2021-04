Vacinas são furtadas em centro municipal de Saúde do Rio

Imagens de câmeras de segurança mostram a entrada de um homem no local. Portando uma mochila, ele foi visto forçando uma porta

50 vacinas e um computador foram furtados do Centro Municipal de Saúde Professor Carlos Cruz Lima, em Colégio, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo (4). A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

As imagens das câmeras de segurança mostram a entrada de um homem por volta das 4h. Ele permaneceu no local por cerca de dez minutos. O suspeito aparenta ter aproximadamente 30 anos.

No vídeo, o homem aparece com uma mochila nas costas, forçando a entrada na sala de imunização, onde estavam armazenados os frascos das vacinas.

As vacinas levadas foram do tipo Coronavac, que, no Brasil, é distribuída pelo Instituto Butantan-SP. Em nota, a Secretaria municipal de Saúde confirmou o furto e informou que a polícia foi chamada. Uma perícia foi realizada no local. As investigações seguem.