Vacinação: Saúde distribuiu mais de 33 milhões de doses em maio

Mais 6,7 milhões de doses serão enviadas para todos os estados e Distrito Federal até quinta-feira (27)

Mateus Souza

O Ministério da Saúde bateu o recorde mensal de vacinas distribuídas. De acordo com a pasta, foram entregues mais de 33 milhões de doses dos imunizantes a estados e ao Distrito Federal. Vale lembrar que as distribuições começaram em janeiro deste ano.

Nesta quinta-feira (27), a pasta irá distribuir mais 6,7 milhões de doses, o que oficializará o recorde. “Isso é um marco no avanço do ritmo na campanha de vacinação do país. Estamos comprometidos para vacinar toda a população até o fim do ano”, afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A remessa contém 6,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e outras 609 mil doses da Pfizer/BioNTech. A previsão é de que os estados e Distrito Federal comecem a receber as vacinas nas próximas 48 horas.

O ministério anunciou que as próximas doses serão destinadas à vacinação de trabalhadores de portos e aeroportos. A iniciativa de imunizar o grupo foi antecipada para ampliar e reforçar as medidas de proteção contra a nova variante do vírus.

O Ministério da Saúde fez algumas recomendações acerca da logística de aplicação da vacina. A pasta indica a qual dose é destinada cada remessa, para que as pessoas possam receber as duas aplicações no prazo estimado.

Além disso, estão sendo destinadas doses para ampliar a vacinação em outros grupos prioritários:

• Pessoas com comorbidades;

• Gestantes e puérperas com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, e;

• Trabalhadores da saúde.

A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: no caso das vacinas da Fiocruz e da Pfizer, o intervalo entre as doses é de 12 semanas.

Doses distribuídas até agora

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, já foram destinados mais de 90 milhões de doses de imunizantes – até o momento, mais de 58,7 milhões foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.