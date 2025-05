Uruguaio procurado pela Interpol é preso em SC com R$ 268 mil em espécie

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem procurado pela Interpol foi preso em Santa Catarina com mais de R$ 260 mil em espécie e dois quilos de maconha.



A Polícia Federal prendeu um homem uruguaio de 31 anos que estava na lista de procurados da Interpol. O suspeito, investigado na Argentina por dois homicídios, foi capturado em Florianópolis nesta quinta-feira (29).



Homem foi preso com dólares, reais e maconha. Com mandado de prisão preventiva em aberto na Justiça argentina, o foragido tinha US$ 40 mil e R$ 41 mil em espécie consigo, somando uma quantia de R$ 268 mil. Além disso, também foi apreendido dois quilos de maconha na casa em que residia na capital catarinense.



O foragido vivia com documentos falsos no Brasil. Por ter sido encontrado com identidades distintas, a polícia realizou identificação biométrica.



Preso poderá ser autuado por tráfico. Além de responder na Argentina por homicídio, o uruguaio vai ser investigado por tráfico de drogas pela quantidade de maconha que portava. Agora, a polícia brasileira aguarda a extradição do suspeito.