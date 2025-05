Último post de Sebastião Salgado foi sobre carnaval

A última interação de Sebastião Salgado com o público nas redes sociais foi um agradecimento. O fotógrafo brasileiro, que morreu nesta sexta-feira, 23, aos 81 anos, compartilhou seu último vídeo em sua conta no Instagram em 27 de fevereiro. Na ocasião, ele agradeceu à Escola de Samba Boa Vista, de Cariacica, Espírito Santo, por homenageá-lo em seu samba-enredo de 2025. A escola venceu o desfile das escolas de samba do Espírito Santo deste ano, sediado em Vitória.

“Venho agradecer uma homenagem maravilhosa que eu recebi da Escola de Samba Boa Vista, de Cariacica, no Carnaval de Vitória”, diz Salgado no vídeo. “Foi uma homenagem sublime, pura, uma homenagem ligada ao povo do Espírito Santo, com um samba-enredo maravilhoso, lindo. Agradeço muito.”

O fotógrafo destacou em seu agradecimento a participação de uma ala formada por membros do Movimento Sem Terra, se dizendo “felicíssimo” com a participação dos ativistas, por quem mostrou admiração. “O Movimento Sem Terra é uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina, talvez a maior nos últimos 100 anos, e que conseguiu alocar centenas de milhares, se não milhões de famílias tendo uma terra para trabalhar, vivendo de uma forma digna e criando propriedades rurais ecológicas”, declarou Salgado, destacando ainda a produção de alimentos sem agrotóxicos e o plantio de árvores promovidos pelo movimento. “Talvez o Movimento Sem Terra seja o maior plantador de árvores do Brasil.”

“Fiquei felicíssimo. E mais feliz ainda que nós ganhamos o Carnaval”, continuou. “Olha, agradeço demais a todos os membros da Boa Vista pelo bom gosto, pela simplicidade e pela maneira fenomenal de chegar ao povo. Muito obrigado.”

Estadão Conteúdo