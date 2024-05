Turista israelense é encontrada morta em Santa Teresa, no Rio

YURI EIRAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma turista israelense foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (6) em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro. Alma Bohdana, 22, morreu após uma queda de uma altura de mais de 10 metros, de acordo com a polícia.

O caso aconteceu na rua Almirante Alexandrino, cercada por vegetação e pequenas cachoeiras. A turista havia visitado o Cristo Redentor com outro israelense, identificado como Dan Hen, quando caiu. Ela foi encontrada na altura de uma cachoeira conhecida como Piscininha do Silvestre.

Havia outras pessoas no local no momento da queda. Testemunhas disseram aos policiais militares que atenderam a ocorrência que Bohdana teria se jogado da mureta após se assustar com uma motocicleta.

Policiais militares das UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) Santa Marta e Cerro Corá, comunidades próximas ao local, foram comunicados sobre a ocorrência e acionaram o batalhão da PM especializado em áreas turísticas para tentar se comunicar com Dan Hen, que não fala português.

No local, Hen também disse aos PMs que a jovem havia se assustado com a moto. Depois, em depoimento prestado à Polícia Civil na condição de testemunha, disse que ele e Bohdana foram abordados por homens em um carro e que ela teria tentado fugir do que pensavam ser uma tentativa de assalto, e por isso caiu.

O caso foi registrado inicialmente na Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), mas depois foi encaminhado à divisão de Homicídios. A Polícia Civil fez perícia no local, colheu informações de testemunhas e agora busca imagens de câmeras de segurança da região.