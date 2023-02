Trio do 3G Capital avalia aportar R$ 1 bilhão na Americanas

O pedido deve ser feito à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que aprovou a recuperação judicial da varejista no mesmo dia

DANIELE MADUREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Americanas, uma das maiores varejistas do país, que está em recuperação judicial desde o último dia 19, informou em fato relevante, publicado na noite de terça-feira (31), que avalia solicitar à Justiça do Rio de Janeiro um financiamento “extraconcursal na modalidade debtor-in-possession” (DIP) “no valor mínimo de R$ 1 bilhão”.

O pedido deve ser feito à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que aprovou a recuperação judicial da varejista no mesmo dia 19 em que foi feita a petição, quando apontou dívidas de R$ 43 bilhões.

“A companhia vem discutindo com seus acionistas de referência a possibilidade de eles subscreverem até a totalidade do valor mínimo”, informa a Americanas no comunicado. Os acionistas de referência são o trio de bilionários brasileiros fundadores da empresa de private equity 3G Capital Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira, que até o final de 2021 eram os controladores da varejista. Hoje eles têm 31% da Americanas.

De acordo com o fato relevante, o financiamento DIP “poderá ser eventualmente substituído por novo

financiamento, conversível em ações da companhia, e que assegurará o direito de preferência de todos os acionistas.”

Desde que o escândalo contábil de R$ 20 bilhões veio à tona em 11 de janeiro, revelado pelo ex-presidente da Americanas, Sergio Rial, o trio de bilionários vem sendo criticado pelos bancos credores da varejista, que juntos detêm a maior parte da dívida da empresa, declarada no seu pedido de recuperação judicial.

As instituições financeiras, em especial o banco BTG Pactual, criticam o fato de os ex-controladores não aportarem capital suficiente para salvar a empresa da falência. A varejista trava uma queda de braço na Justiça com o BTG, que conseguiu bloquear R$ 1,2 bilhão da conta da Americanas no banco.

O comunicado diz ainda que, “caso aprovado, o financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de

liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações não concursais, incluindo pagamento a fornecedores e parceiros.”

Nesta terça-feira (31), conforme revelou a Folha de S.Paulo, a empresa deu início à demissão de funcionários, começando por profissionais terceirizados, a fim de reduzir suas despesas.

No fato relevante, a Americanas afirma que o capital vai ajudar a empresa a “manter o curso normal de seus negócios e reforçar sua liquidez”.

“Se efetivado, o financiamento DIP não deverá contar com garantias, permitirá a participação de

credores da companhia e deverá ter remuneração equivalente ao custo médio de financiamento

da companhia antes do pedido de Recuperação Judicial (cerca de 128% do CDI)”, diz o texto.