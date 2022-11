Transição negocia Auxílio Brasil fora do teto

Alckmin e sua equipe buscam a aprovação de uma PEC para aumentar o teto e garantir que os brasileiros sigam recebendo auxílio de R$ 600

Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (3), Alckmin e sua equipe se reuniram com o relator do orçamento 2023, o senador Marcelo Castro, para pedir uma PEC que, de forma emergencial e excepcional, haja um aumento no teto de gastos. O objetivo é garantir o valor de R$ 600 no Auxílio Brasil no ano que vem, que ajuda mais de 21 milhões de famílias.

Segundo Alckmin, na próxima terça-feira (8) haverá uma nova reunião com os líderes dos partidos e é necessário já ter o projeto pronto com valores.

Para 2023, o valor previsto no orçamento para o auxílio é de R$ 400. Wellington Dias, senador eleito do Piauí e que foi indicado por Lula para acompanhar a adequação do orçamento, disse que é necessário um bom diálogo com o Congresso.

“A equipe técnica vai quantificar o valor necessário em cada ponto crítico que hoje tem insuficiência para garantir o valor da execução em 2023. Para isso, precisamos de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como já ocorreu recentemente, e que cria uma excepcionalidade de garantir, legalmente, os recursos necessários. O grande desafio é o tempo”, finalizou Dias.