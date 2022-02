Trabalhadores e aposentados da Sabesp dizem que empresa é vítima na cratera do metrô

Eles avaliam que a repercussão do caso, com pronunciamentos de autoridades e da Acciona, empresa responsável pela obra

Joana Cunha

São Paulo, SP

Trabalhadores e aposentados da Sabesp saíram em defesa da companhia de saneamento nesta sexta (4) dizendo que a empresa foi vítima no acidente da cratera aberta na marginal Tietê, em São Paulo.

Um grupo de entidades como AAPS (associação de aposentados), Sintaema (sindicato de trabalhadores) e APU (associação de profissionais universitários da Sabesp) divulgaram uma carta aberta dizendo que a raiz do acidente está na distância entre a escavação do túnel da linha-6 e o equipamento da Sabesp.

Eles avaliam que a repercussão do caso, com pronunciamentos de autoridades e da Acciona, empresa responsável pela obra, tem atribuído o acidente ao rompimento do interceptor da Sabesp.

“Não há registro de ocorrências de vazamentos ou rompimentos significativos em mais de 50 anos de obras que envolvam Metrô-SP e Sabesp”, diz o comunicado.

“O tatuzão estava perto demais do interceptor, fica evidente que o nexo causal foi o impacto ou a trepidação do equipamento”, diz Norberto Pereira Maia, diretor do SASP (Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo), entidade que também assina a carta.

A Sabesp e a Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmaram ao Painel S.A. que acompanham o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), contratado para apurar os fatos e as causas do acidente. Dizem também que foi criado um comitê executivo para monitorar o cumprimento de providências pela empresa responsável pelas obras e assegurar transparência nas medidas.

Segundo os órgãos, representantes de entidades da administração direta ou indireta do Estado e da Prefeitura de São Paulo e de concessionárias de serviços públicos podem ser convidados para participar dos trabalhos.

A Acciona não quis comentar.