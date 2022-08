Testes positivos de Covid em farmácias chegam ao menor patamar em 12 semanas

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Os testes positivos de Covid nas farmácias brasileiras chegaram, nos últimos sete dias de julho, ao menor patamar em 12 semanas, segundo o acompanhamento da Abrafarma (associação que reúne as maiores redes de drogarias do país).

No período de 25 a 31 de julho, foram feitos cerca de 62 mil atendimentos, dos quais 25% tiveram resultado positivo.

Em todo o mês passado, foram cerca de 128 mil casos registrados, abaixo, portanto, dos 350 mil de junho e dos 136 mil de maio.

A entidade, no entanto, recomenda cautela, pela possibilidade de um novo pico se as temperaturas caírem bruscamente, cenário em que as doenças respiratórias podem se agravar.