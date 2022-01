Teste positivo de Covid em farmácia registra novo pico do mês nesta segunda

A pesquisa registrou 42 mil diagnósticos positivos, o maior volume diário desde 1º de janeiro, quando a explosão da ômicron começava

Joana Cunha

A onda de resultados positivos nos testes rápidos de Covid feitos em farmácias atingiu um novo pico nesta segunda-feira (17), de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne as grandes redes de drogarias).

A pesquisa registrou 42 mil diagnósticos positivos, o maior volume diário desde 1º de janeiro, quando a explosão da ômicron começava a dar sinais, ainda no patamar de 3,4 mil.

A demanda também continua em alta, chegando aos 92 mil exames realizados por dia. Desde 11 de janeiro, segue acima dos 80 mil testes diários.

E a porcentagem de positivos no total de exames realizados ultrapassou os 45% neste final de semana, muito acima do patamar registrado no primeiro dia de 2022, quando essa participação girava em torno de 20%.

Desde o primeiro dia do ano, foram realizados cerca de 1,1 milhão de exames nas farmácias do país, incluindo testes para antígenos e anticorpos e do tipo PCR, de acordo com a Abrafarma. Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados com maior testagem, em torno dos 30 mil nesta segunda, sendo 44% positivos. Os maiores percentuais de positivos aparecem em Amazonas (55,8%), Ceará (51,5%) e Roraima (51,3%).