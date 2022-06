Terremoto de magnitude 6,5 atinge o Acre, sem causar destruição

Reportar esses eventos acaba ajudando na formação do catálogo de sismos dos pesquisadores brasileiros

Phillipe Watanabe

São Paulo, SP

Um grande e profundo terremoto foi registrado no Brasil na noite de terça-feira (7). O tremor de magnitude 6,5 ocorreu a mais de 620 km de profundidade, de acordo com os dados do USGS (o serviço geológico do governo dos EUA).

Ele teve seu epicentro no Acre, a 108 km a sudoeste da cidade de Tarauacá, em um ponto próximo da fronteira com o Peru. Até o momento, não há relatos de vítimas ou de destruição causada pelo sismo.

“No Acre, o tremor está tão profundo que, apesar de a magnitude ser altíssima, não vai causar problemas na superfície. Destruição é praticamente impossível”, afirma Bruno Collaço, sismólogo da USP (Universidade de São Paulo).

O Brasil, desde 1950, já registrou ao menos 10 terremotos com magnitude maior do que o desta terça, segundo informações do próprio USGS, referência no assunto. O maior deles, de magnitude 7,6, aconteceu em 1963, com epicentro também no Acre.

O pesquisador da USP explica, inclusive, que o tremor desta terça deve ser classificado como um sismo andino –referente à Cordilheira dos Andes–, e não como um “brasileiro”, apesar do epicentro ter sido registrado no Acre.

Isso porque o terremoto teve como causa o contato entre a placa tectônica de Nazca (que fica na costa oeste da América do Sul) e a placa sul-americana. Segundo Collaço, houve a chamada subducção, termo usado quando uma placa entrA embaixo de outra.

Já os chamados tremores brasileiros ocorrem quando a placa africana “empurra” a placa sul-americana. Um exemplo é o terremoto com magnitude 6,2 registrado na Serra do Tombador, Mato Grosso, em 1955, considerado até hoje como o maior “tremor brasileiro”.

Enquanto os terremotos andinos acontecem a centenas de quilômetros de profundidade, os tremores brasileiros ocorrem mais próximos da superfície, a até 15 quilômetros. Por isso, seus efeitos podem ser muito maiores e mais sentidos pela população, mesmo com magnitude menor.

Segundo Collaço, há terremotos brasileiros de magnitude 3 praticamente toda semana. Os de magnitude 4 ocorrem de duas a três vezes por ano e os de 5, a cada cinco anos. Já os que chegam à magnitude 6, como o da Serra do Tombador, ocorrem, aproximadamente, a cada 50 anos.

O pesquisador diz ainda que a ferramenta “Sentiu aí?”, do Centro de Sismologia da USP, ajuda a registrar os terremotos no Brasil. Com ela, qualquer pessoa pode informar caso tenta sentido algum tremor de terra no país.

