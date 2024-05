‘Tenho dores no corpo e na cabeça’, diz idosa empurrada por homem no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A idosa de 77 anos, agredida por um homem no Leme, zona sul do Rio, afirmou nesta terça-feira (28) que ainda sente dores pelo corpo devido à queda sofrida com o empurrão.



Ornélia Aurora foi agredida por homem enquanto caminhava para a missa no fim de semana. Ela disse, em entrevista à TV Globo, que ficou nervosa com a abordagem e que parte do corpo continua machucado após a queda e o empurrão.



Eu estou muito nervosa. Não entendo mais nada, não sei o que está acontecendo. Eu estou muito mal ainda, com dores no corpo e na cabeça. Ornélia Aurora, em entrevista ao Bom dia Rio, nesta terça-feira (28)



A agressão foi registrada pelas câmeras de um estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a idosa, que não teve a identidade divulgada, caminha pela calçada quando o homem, que vinha em sua direção, fala com ela.



Vítima foi surpreendida com um empurrão. O agressor, também não identificado, fala algo para a idosa, que se distancia e segue caminhando, quando é empurrada. Ela se desequilibra, bate em algumas mesas e cai no chão. O caso ocorreu na rua Gustavo Sampaio, Leme, no sábado (25).



Após empurrar a idosa, o homem atravessa a rua e vai embora. Ele foi localizado e detido horas depois por agentes do Programa Bairro Presente, segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.



A idosa teve ferimentos na região da cabeça e foi socorrida. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela, mas a vítima não corre risco de morrer.



O suspeito foi encaminhado ao 12º DP de Copacabana. Ele vai responder por lesão corporal. A Polícia Civil informou que realiza “diligências para esclarecimentos dos fatos”. Como o homem não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.