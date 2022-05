Tempestade ‘devora’ ponte Rio-Niterói e assusta moradores do Rio

O registro foi feito nesta segunda-feira (16), quando a cidade entrou em estágio de mobilização por causa do clima ruim

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma tempestade avança sobre a ponte Rio-Niterói, encobrindo a estrutura até não ser possível enxergá-la em meio à neblina. As imagens espantaram internautas, que chegaram a dizer que a ponte estava sendo “engolida” pela tempestade.

O registro foi feito nesta segunda-feira (16), quando a cidade entrou em estágio de mobilização por causa do clima ruim. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio registrou 25 ocorrências em razão das chuvas, 13 envolvendo bolsões d’água, 11 quedas de árvores e 1deslizamento, que aconteceu na estrada Grajaú – Jacarepaguá.

Durante o temporal, uma mulher foi atingida pelo galho de uma árvore em frente ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, no bairro da Saúde, região central do Rio. Identificada como Aline Martins, ela foi encaminhada ao hospital e está em estado grave.

Regiões da zona norte registraram chuva de granizo, principalmente na Tijuca. Assustados, moradores publicaram nas redes sociais vídeos mostrando pedras de gelo caindo do céu.

O Sistema Alerta Rio explica que a chuva de granizo observada durante a tarde desta segunda aconteceu em razão da aproximação da frente fria em conjunto com a elevada umidade na região da Tijuca. Há previsão de chuvas fracas a moderadas nesta terça-feira (17), razão pela qual a cidade continua em estágio de mobilização, isto é, existe risco de novas ocorrências.

A partir da tarde, o município pode registrar também ventos moderados e fortes. O tempo segue instável pelo menos até sexta-feira (20), quando poderá haver chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia.

A capital fluminense é uma das cidades do Brasil que registra uma onda de frio. Segundo o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), os termômetros devem marcar mínima de 17°C nesta semana. Por isso, a prefeitura montou um esquema especial para proteger pessoas em situação de rua.

A Secretaria de Assistência Social antecipou em um mês a campanha do agasalho para receber a partir desta terça (17) doações de roupas e calçados de frio em três centros municipais espalhados pela cidade.

A ideia é disponibilizar nesses espaços alimentação, água e itens para combater o frio, como roupas, calçados e cobertores.

Além disso, as três unidades funcionarão 24 horas por dia para atender pessoas em situação de rua e encaminhá-las aos abrigos da prefeitura. Atualmente, há 2.600 vagas disponíveis e a previsão é de que sejam criadas mais 166.

Já a filial fluminense da Cruz Vermelha também começou a arrecadar agasalhos nesta semana para doar a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.

Itens como casacos e cobertores podem ser entregues na sede da instituição, que fica na praça da Cruz Vermelha, centro do Rio.