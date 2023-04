Tarcísio antecipa salário de servidores na Páscoa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu antecipar o pagamento dos salários dos servidores públicos

Joana Cunha

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu antecipar o pagamento dos salários dos servidores públicos do estado para esta quinta-feira (6).



A remuneração, que normalmente é efetuada no quinto dia útil de cada mês, seria realizada só no dia 10, por causa do feriado da Páscoa.



O gesto chamou a atenção de servidores porque este é primeiro feriado no governo Tarcísio que coincide com o calendário de pagamento e pode significar uma tendência para as próximas datas. Nas últimas gestões a prática era pouco recorrente.



O benefício vale para 1,1 milhão de funcionários das secretarias estaduais e autarquias além dos inativos e pensionistas.