Suspeitos de praticar estupros contra menores em abrigos do RS são presos

BEATRIZ GOMES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Quatro homens foram presos suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos na região metropolitana de Porto Alegre destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

As prisões foram realizadas em abrigos diferentes na região metropolitana de Porto Alegre. As detenções ocorreram em dias diferentes também, segundo informou a Polícia Civil à reportagem.

As vítimas são todas menores de 18 anos e familiares dos suspeitos. Segundo o secretário da Segurança Pública do estado, Sandro Caron de Moraes, as verificações dos casos indicaram que todas as vítimas já sofriam abusos sexuais no ambiente doméstico e as ações criminosas foram reiteradas dentro dos abrigos.

À reportagem, a delegada Adriana da Costa, que atua no departamento responsável pela capital e região metropolitana, afirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas contra os suspeitos e os casos são investigados. Ela ressaltou que a corporação está presente nos locais, também orientando e acionando outras secretárias para auxiliar a população que está nos abrigos.

A Brigada Militar e a Polícia Civil informaram que o policiamento foi reforçado nos abrigos da capital e da Grande Porto Alegre. A Polícia Civil diz que realiza rondas 24 horas e compartilha informações com os desabrigados e voluntários.

Como os nomes dos presos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas para pedidos de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

PRISÕES POR OUTROS CRIMES

Ainda foram presas 32 pessoas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Os números foram divulgados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Ladrões têm saqueado comércios, casas e roubado barcos. Em Canoas, os criminosos fingem precisar de socorro, mas quando a ajuda chega eles assaltam os voluntários. De acordo com a Brigada Militar, já foram roubados barcos, motos aquáticas e outros equipamentos que auxiliam nos resgates de pessoas em áreas de risco.

As prisões ocorreram em várias cidades do estado. Durante as ações, seis pessoas foram detidas em Montenegro, quatro em Canoas, seis em São Leopoldo, seis em Novo Hamburgo, uma em Ivoti, duas em Bento Gonçalves e sete pessoas em Porto Alegre.

Criminosos tentaram assaltar embarcações com policiais. Segundo a Brigada, durante as ações de resgates de pessoas têm ocorrido “situações inusitadas”, a exemplo de uma embarcação com agentes que foi alvo de ladrões. Os criminosos foram detidos na ocasião.

A Brigada Militar recebeu apoio de outros estados. Reforços foram enviados para auxiliar os agentes gaúchos em meio à tragédia. Além de aeronaves, foram enviados agentes para manutenção da ordem pública, de acordo com o órgão.