Suspeitos confessam assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira

Os irmãos Oseney e Amarildo da Costa Oliveira, principais suspeitos no desaparecimento do jornalista Dom Phillips e no indigenista Bruno Pereira, confessaram o assassinato, segundo fontes da Polícia Federal.

Bruno e Dom desapareceram no último dia 5, no Vale do Javari, no Amazonas. Eles teriam saído da Comunidade São Rafael em direção a Atalaia do Norte, mas nunca chegaram ao destino. De acordo com Amarildo, conhecido como Pelado, ele apenas teria ajudado a queimar e enterrar os corpos.

Nesta quarta-feira (14), Pelado levou os investigadores até o local onde os corpos estariam. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o barco da Polícia Federal teria ido em direção a Atalaia do Norte.

Material encontrado

A PF ainda informou que os materiais encontrados nas buscas podem ficar prontos ainda hoje. “As buscas pelos desaparecidos continuam sendo realizadas e há previsão de conclusão de parte das análises periciais ainda nesta data”, diz nota da corporação.

Entre os materiais analisados estão vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo. A corporação também analisa material orgânico, aparentemente humano, encontrado em área próxima de Atalai do Norte.