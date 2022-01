SP antecipa vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 8 anos

No total, a Secretaria da Saúde já disponibilizou 4 milhões de doses da Coronavac e 900 mil doses pediátricas da Pfizer aos municípios

O governo do estado de São Paulo antecipou para esta sexta-feira (28) o início da vacinação de crianças de 5 a 8 anos contra a Covid-19. O começo da imunização estava previsto para a próxima segunda-feira (31).

A antecipação foi feita levando em conta a disponibilidade de doses nos 5,2 mil postos de vacinação de todo o estado e a capacidade de imunização dos municípios. No total, a Secretaria da Saúde já disponibilizou 4 milhões de doses da Coronavac e 900 mil doses pediátricas da Pfizer aos municípios.

“A medida vai permitir que os municípios acelerem a vacinação das crianças, fundamental neste momento de grande circulação da variante ômicron. Mais de 2 milhões de crianças se beneficiam com o novo calendário em todo o estado de SP. Cada dia é fundamental para a proteção das crianças”, afirma a coordenadora do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula.

A vacinação infantil no estado de São Paulo começou no dia 14 de janeiro com as crianças com comorbidades. Até então, apenas o imunizante da Pfizer havia sido aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). No dia 20, a agência autorizou a aplicação da Coronavac.

Devido às normas determinadas pela Anvisa, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas com a vacina no Butantan.