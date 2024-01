Solidariedade em tempos de tragédia: Bispo Bruno Leonardo envia doação de alimentos às vítimas das chuvas no Rio

Líder religioso mobiliza mantimentos para desabrigados pelo temporal no estado

Frente às intensas chuvas que assolam o estado do Rio de Janeiro nos últimos dias, deixando um rastro de destruição e famílias desabrigadas, gestos de solidariedade têm surgido para amparar os necessitados. Um deles parte do Bispo Bruno Leonardo, conhecido líder religioso com grande atuação nas redes sociais. Em ação humanitária, o bispo destinou uma quantidade expressiva de mantimentos e alimentos não perecíveis para serem distribuídos às vítimas das enchentes.

De acordo com dados da Defesa Civil do Rio, até o momento o temporal já deixou ao menos sete mortos e mais de 500 desabrigados em todo o estado. Cidades da Região Metropolitana, como Mesquita e Nova Iguaçu, estão entre as mais afetadas. Neste cenário, a doação organizada pelo Bispo Bruno chega como um alento para tantas famílias que perderam seus lares e tudo o que tinham.

“É nosso dever como cristãos ajudar ao próximo neste momento de necessidade. Estamos mobilizando nossos recursos para levar alimentos e apoio espiritual às vítimas, muitas delas desabrigadas e precisando dos itens mais básicos para a sobrevivência”, declarou o líder religioso.

Natural de Salvador e com passagem por São Paulo, o Bispo Bruno tem se notabilizado por seu trabalho de evangelização que alia presença online e offline. Ele costuma realizar cultos e eventos gratuitos voltados para a população em geral, marcados pela música e pela palavra de fé. A generosidade em ajudar os necessitados também faz parte das ações desenvolvidas em seu ministério.

“É preciso amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Este é o maior mandamento. Quando vemos nosso próximo sofrendo, precisamos estender as mãos. Fazer a nossa parte para amparar e confortar, levando esperança”, afirmou.

A iniciativa do Bispo Bruno se soma a outras campanhas solidárias em prol dos desabrigados pelo temporal no Rio de Janeiro. Diante da gravidade da situação, os próximos dias ainda devem exigir muito apoio e doações para a população local. A mobilização de líderes religiosos como o Bispo Bruno tem sido fundamental para dar mais estrutura e alcance a essas ações.

