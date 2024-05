Sobe para seis o número de barragens sob risco de ruptura iminente no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Seis barragens no Rio Grande do Sul estão em emergência diante das inundações provocadas pelas fortes chuvas, segundo o monitoramento da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Três delas estão localizadas no município de Bento Gonçalves: UHE 14 de Julho, São Miguel e Arroio Barracão.

O nível de emergência é declarado quando uma barragem está sob risco de ruptura iminente e exige providências urgentes para preservar vidas e evitar destruição.

Na semana passada, a barragem 14 de Julho rompeu parcialmente. Na ocasião, a Defesa Civil estadual divulgou um comunicado dizendo que a barragem estava “em processo de colapso”.

Outras 11 estruturas exigem atenção, definição conferida às barragens que apresentam alguma anomalia que não compromete a segurança a curto prazo -mas que exige monitoramento. É o caso das barragens de Saibro e Filhos de Sepé, em Viamão.

Apenas a barragem de Capané, em Cachoeira do Sul, está em alerta, o que significa que os problemas encontrados em sua estrutura apresentam risco à segurança, ainda que não haja risco iminente de rompimento.