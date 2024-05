Sobe para 39 número de mortos em temporais do RS

ISABELLA MENON E FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Rio Grande do Sul registrou 39 mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), durante transmissão de vídeo ao vivo pela internet no fim da tarde desta sexta-feira (3). Há um total de 68 pessoas desaparecidas, segundo ele.

De acordo com a Defesa Civil, 265 municípios foram afetados pela enchente histórica. Ao todo, há 8.168 desabrigados e 24.080 desalojados.

O boletim do governo gaúcho diz ainda que há 351.639 pessoas afetadas pela tragédia e 74 feridos.

Ainda conforme a Defesa Civil, quase 375 mil imóveis estão sem energia elétrica no estado e falta abastecimento de água para 441.120 clientes da empresa Corsan.

A TIM afirma que 63 municípios estão sem serviços de telefonia e internet. O problema atinge a Vivo 18 cidades e a Claro em 53 localidades.

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual.

As chuvas provocaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Às 18h desta sexta-feira eram 136 trechos em 68 delas, com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

Segundo Leite, ainda há muita dificuldade de resgatar pessoas isoladas pela chuva. “É uma aflição enorme porque o tempo não tem dado trégua”, afirmou. Ele alertou para o fato de solos continuarem encharcados e há muito risco geológico de deslizamentos.

De acordo com o governador, algumas localidades podem chegar a acumular mil milímetros de chuva no estado.

Na entrevista, o tucano lembrou que o Rio Grande do Sul ainda está no meio da emergência. “Temos os eventos críticos na região central do estado, dos Vales, na Serra Gaúcha, onde há muitos estragos, para acessar e resgatar pessoas”, disse.

Leite relatou dificuldades de resgate, como na região onde houve o rompimento da barragem 14 de Julho, no rio Taquari].

Disse que o socorro de pessoas que estavam há cerca de 48 horas, inclusive com fratura exposta, em Veranópolis foi possível com a ajuda de um helicóptero com uma equipe de resgate do Rio de Janeiro.

Conforme o Leite, o governo passou também a observar a bacia do rio Uruguai. “A chuva se concentra no noroeste do estado e nessa faixa há muita contribuição do Uruguai que leva para outras bacias, inclusive a fronteira oeste”, afirmou.

Durante live realizada na noite desta quinta-feira (2), o governador afirmou que “as pessoas devem levar a sério essa situação, busquem se proteger”, disse. “Estamos fazendo milhares de resgates, mas é absolutamente impossível atender a todos com as condições climáticas que estamos vivendo”, disse. “O clima tem sido impiedoso.”

Durante a madrugada desta sexta-feira, o rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu o maior nível desde 1941. O rio chegou a 4,23 metros no cais Mauá. O nível de alerta para a região do centro histórico é de 2,5 metros, sendo 3 metros para inundação.

Entre as consequências da cheia está o fechamento da base da Guarda Municipal na orla do Guaíba. A área será patrulhada preventivamente até a normalização.

Um abrigo instalado na Casa dos Correios também precisou ser desativado devido ao avanço das águas. As pessoas que estavam no local foram transferidas para uma escola municipal. Ao todo, 387 pessoas estão em abrigos temporários na cidade.

Até o momento, a região das ilhas é a mais afetada, pois a inundação nesta região ocorre após o nível do rio atingir 2,2 m. Moradores da região foram resgatados durante toda a madrugada por botes. Eles foram levados para abrigos municipais.

A Prefeitura de Porto Alegre decretou estado de calamidade pública no município na noite de quinta, após a classificação do desastre provocado pelas fortes chuvas como de grande intensidade.

A Defesa Civil do município divulgou um novo alerta, indicando a possibilidade de continuidade das chuvas extremas até o meio-dia de segunda-feira (6).

DE ONDE SÃO OS MORTOS

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (4)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

São Vendelino (2)

Três Coroas (3)