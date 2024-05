Sindicato pede suspensão de greve no Metrô de SP prevista para esta quarta (22)

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Sindicato dos Metroviários propôs suspender a greve no Metrô de São Paulo, programada inicialmente para esta quarta-feira (22). A categoria vai esperar propostas do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) até o próximo dia 5.

A proposta de suspensão foi apresentada pela diretoria do Sindicato dos Metroviários e aprovada em assembleia presencial realizada na noite desta terça-feira (21). Mas ela seguiu virtualmente e a votação pela internet ocorre até às 22h.

A decisão pela recomendação da suspensão foi tomada após audiência de conciliação realizada na tarde desta terça (21) na Justiça do Trabalho.

A indicação de paralisação havia sido aprovada na semana passada e seria ratificada em assembleia realizada na noite desta terça, quando a direção do sindicato propôs a suspensão.

De acordo com Camila Lisboa, presidente do sindicato, o Metrô enviou uma carta à entidade nesta segunda-feira (20), avisando que até o dia 5 fará propostas, entre outros, de melhoria no pagamento de programa de resultados.

Outras promessas conforme a carta, cujo texto faz parte da ata da audiência desta quarta, são pagamentos de diferenças salariais, atenção a pais e/ou responsáveis por dependente identificado com transtorno de espectro autista, retorno do serviço de transporte (van) no estacionamento Pátio Belém e regularização da sede do sindicato.

“Os demais pontos da pauta de reivindicações serão analisados e respondidos no dia 05/06/2024”, afirma trecho da texto juntado à ata da audiência.

Procurado para falar sobre a ameaça de greve, o Metrô não respondeu até a publicação desta reportagem.

A categoria reivindica aumento salarial e de benefícios, recontratação dos demitidos na última paralisação, no ano passado, e também a abertura de concursos públicos para novas admissões.

Os metroviários ainda protestam contra privatizações no transporte público estadual.

Na últimas sexta-feira (17), a Justiça do Trabalho da 2ª Região havia determinado que os trabalhadores do Metrô operassem, em caso de greve, com 100% do efetivo em horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e 50% nos demais períodos até o julgamento do caso.

A decisão da última sexta foi do desembargador Davi Furtado Meirelles, que atendeu parcialmente a pedido do Metrô. Entre outros pontos, a estatal pleiteava percentuais de 100% e 80% (para horários de pico e demais intervalos, respectivamente) e multa diária para a interrupção dos serviços.

O magistrado havia determinado ainda que fosse aplicada multa diária de R$ 100 mil tanto para o Sindicato dos Metroviários quanto para o Metrô, caso qualquer das partes criasse obstáculos ao acesso dos trabalhadores, vagões nas vias e nos pátios ou impedisse o livre trânsito dos vagões de transporte público nos trilhos metroviários.

Nesta terça, com a sinalização de o governo em negociar, afirmou Camila em assembleia, o magistrado sugeriu que a greve fosse suspensa. Uma nova assembleia está agendada para a próxima terça-feira (28).

“A proposta é manter estado de greve e suspender a greve de amanhã [quarta]”, afirmou Lisboa. Em 5 de junho deve ocorrer nova assembleia.

Em outubro do ano passado, o metrô parou durante um dia em uma greve unificada com trabalharoes da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado) contra privatizações.

Em 12 de outubro, uma outra paralisação, de aproximadamente três horas, interrompeu a circulação de trens do metrô, nove dias após a greve anterior.

A paralisação aconteceu, segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, porque os trabalhadores que operam os trens da linha 2-verde se recusaram a assumir as funções após o recebimento de advertências que consideram injustas.

No mês seguinte, o transporte sobre trilhos, com metrô e CPTM, voltou a parar, novamente em uma ação contra os planos de privatização do governo Tarcísio de Freitas.