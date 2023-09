Setembro será de muito calor em grande parte do Brasil

No Centro-Oeste, são esperadas temperaturas na casa dos 40ºC em todos os estados e no DF, assim como no Norte

Setembro já é um mês costumeiramente quente, mas esse ano, por causa do El Niño, os termômetros podem marcar temperaturas ainda mais altas do que as que foram vistas em agosto.

A exceção será nesses primeiros dias do mês nos estados do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que receberam a passagem de uma frente fria entre os dias 4 e 5.

No Centro-Oeste, são esperadas temperaturas na casa dos 40ºC em todos os estados e no DF, assim como no Norte, principalmente no Tocantins e no centro-sul do Pará. Cidades do interior do Nordeste, de São Paulo e de Minas também podem aparecer nessa lista.

Chuvas

Além de calor, o El Niño pode trazer também tempestades no Sul do Brasil, principalmente na região Sul, que vai sentir a influência de fortes áreas de baixa pressão atmosférica que vão se desenvolver entre o Paraguai e o Sul do Brasil.

Estas baixas pressões e o deslocamento de uma frente fria pelo litoral da Região Sul vão estimular nuvens muito carregadas, com potencial para provocar chuva volumosa, intensas rajadas de vento e até granizo.

A intensificação do ar seco pelo interior do país vai reduzir a nebulosidade e as condições para chuva na maioria das áreas do Sudeste, no Centro-Oeste, em grande parte do Norte e do Nordeste.