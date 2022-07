Sete capitais vacinam crianças de 3 a 5 anos contra a covid nesta segunda-feira

Cidades são das regiões Norte e Nordeste. Rio de Janeiro é a única capital que começou a imunização já na sexta-feira

Ao menos sete capitais brasileiras divulgaram que vão iniciar ou dar continuidade à vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 a partir de amanhã. Na sexta-feira (15), o Ministério da Saúde liberou que essa faixa etária possa ser imunizada com a CoronaVac após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dar aval à vacina. Até então, a aplicação era autorizada apenas em crianças a partir de 6 anos no país.

O Rio de Janeiro é a única capital que começou a vacinação desse grupo etário já na sexta-feira e, nesta semana, dará continuidade à campanha. Amanhã, Salvador (BA) fará o mesmo nos 37 postos de saúde espalhados pela cidade, que funcionam das 8h às 16h para a imunização das crianças.

A Prefeitura de Fortaleza (CE) também entrará na campanha para contemplar as crianças de 3 a 5 anos a partir de amanhã (18), com o serviço ocorrendo nos shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e drive do Centro de Eventos, além de alguns postos de saúde. O governo da capital avisou que é preciso apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde e alguma forma de documentação para a criança, como documento de identidade, certidão de nascimento ou passaporte. O responsável também precisará mostrar uma forma de identificação.

Durante a próxima semana, São Luís (MA) vai vacinar crianças de 3 a 5 anos em diversos locais, disponíveis para consulta na lista fornecida pela prefeitura local, das 8h às 17h em dias úteis e das 8h às 12h nos pontos que abrem aos sábados.

Belém (PA) espera atender 30 mil crianças da nova faixa etária liberada para imunizar contra a Covid. Na próxima semana, a vacinação estará disponível em 52 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e três hospitais das Forças Armadas: o Naval, o da Aeronáutica e o do Exército, das 8h às 17h. Nos shoppings Pátio Belém e Parque, das 9h às 19h. Aos fins de semana, o serviço não abrirá.

A Prefeitura de Boa Vista (RR) também avisou que, para imunizar as crianças, será necessário o cartão de vacina dos pequenos, documento do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF. A nova faixa etária será atendida das 8h30 às 17h nos dias úteis nas UBS da cidade. No espaço kids do Terminal Luiz Canuto Chaves, as crianças serão vacinadas de segunda a sábado, das 8h30 até às 17h.

Manaus (AM) imunizará as crianças de 3 a 5 anos a partir de amanhã. A prefeitura da capital recomenda checar as redes sociais da Secretaria de Saúde (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook) para verificar os postos de atendimento ao longo da semana e seus respectivos horários.