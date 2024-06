Sem receber voos, aeroporto de Porto Alegre vai retomar embarques e desembarques em julho

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vai retomar na primeira quinzena de julho as operações de embarque e desembarque de passageiros.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal no fim da tarde desta sexta-feira (21), os voos ainda vão ocorrer na base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A pista do aeroporto Salgado Filho continua interditada, sem previsão de liberação para pousos e decolagens.

A retomada vai ocorrer nos espaços que não sofreram impacto da enchente. A água atingiu 65 centímetros no térreo, mas a área de passageiros no segundo andar não foi afetada.

Com essa reabertura parcial, retornam para Porto Alegre os serviços de checkin, embarques e desembarques, que hoje ocorrem no terminal improvisado no ParkShopping Canoas.

Ainda não há informações sobre a oferta de ônibus para fazer a transferência de passageiros para a base aérea de Canoas, que fica a cerca de 10 km do aeroporto Salgado Filho e absorveu a maior parte dos seus voos.

O governo anunciou também que a capacidade de voos diários aumentará de cinco para sete, totalizando 98 movimentos de pouso ou decolagem por semana.

Na última terça (18), o ministro Paulo Pimenta (Reconstrução do RS) afirmou que a Fraport apresentaria em quatro semanas o diagnóstico completo dos estragos.

A estimativa da concessionária é que o aeroporto possa ser reaberto para voos na segunda quinzena de dezembro. No último dia 11 foi reaberto o terminal de cargas do Salgado Filho, para chegada e saída de mercadorias por via terrestre.

O aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS), que registrou aumento no fluxo de passageiros após o fechamento do Salgado Filho, recebeu da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) na quarta-feira (19) a autorização para voos internacionais.