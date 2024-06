Segurança é suspeito de estuprar mulher sedada em hospital em PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma mulher de 30 anos foi estuprada após ser internada em um hospital para tratar um quadro de depressão e dependência de drogas no Grande Recife.



Mesmo sob efeito de remédios, vítima estava consciente no momento do estupro. A informação foi dada pela advogada Maria Eduarda Albuquerque ao Jornal do Commercio. O caso ocorreu em 16 de novembro no município de Camaragibe, mas foi divulgado nesta terça-feira (18).



Câmeras de segurança flagraram o abuso. Nas imagens, é possível ver a movimentação do funcionário, que estava fardado. A ação dura cerca de três minutos.



Mulher estava internada no local havia quatro dias quando crime foi registrado. Ela trocou de hospital após o ocorrido, informou a advogada.



Família só tomou conhecimento do crime dois dias depois do ocorrido, afirmou advogada. “Era para eles terem chamado a polícia. Demorou muito, o que acabou livrando o autor do flagrante”, disse ao jornal.



Caso foi investigado e segurança foi indiciado. Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o pedido de indiciamento do homem pelo crime de estupro foi feito no início de junho ao Ministério Público de Pernambuco. A reportagem buscou o MP-PE e aguarda retorno.



Hospital afirmou que desligou funcionário. Em nota, o Hospital Reluzir informou que o homem trabalhou no local por dois meses e que foi desligado. Segundo o hospital, os telefones e endereços do suspeito foram entregues à polícia no mesmo dia da demissão.



Vítima contou sobre abuso no dia seguinte ao ocorrido, alegou o hospital. Segundo o Hospital Reluzir, a instituição tomou conhecimento dos fatos em 18 de novembro e registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia.