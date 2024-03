Sede da Mundial vai para leilão para quitar dívida de R$ 37 mil

Esta é a terceira vez que a Justiça determina o leilão de um grande templo da Mundial

A Justiça de São Paulo determinou que a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por Valdemiro Santiago, será leiloada no dia 24 de abril para quitar uma dívida de aluguel no valor de R$ 37.451,94.

A sentença foi proferida em 26 de fevereiro pelo juiz Edson Lopes Filho. O magistrado explicou no documento que o leilão eletrônico será realizado como uma “solução mais ágil” para o “pagamento dos credores”.

A empresa responsável pela venda é a Legis Leilões, que já anunciou o leilão do imóvel em seu site.

A sede da Mundial, situada no bairro do Brás, região central de São Paulo, foi avaliada em R$ 253 milhões. O complexo religioso possui uma área construída de 57 mil m² e inclui um salão para cultos com capacidade para 20 mil pessoas, um estacionamento com 1.200 vagas, além de salas administrativas da igreja e de empresas associadas à instituição, incluindo produção audiovisual.

A dívida em questão refere-se ao não pagamento de aluguéis de um prédio na cidade de Paraguaçu Paulista (SP), onde havia uma filial da Mundial.

De acordo com a ação judicial, a igreja alugou o imóvel em 2017 e deixou de pagar o valor mensal de R$ 2.500 durante um ano, até que o local fosse desocupado em setembro de 2019.