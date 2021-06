Secretário de Saúde do DF reforça importância de se doar sangue

Ministério da Saúde aproveita a data para lançar campanha de doação. Índices caíram no ano passado

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, participou nesta segunda-feira (14) do lançamento da campanha de doação de sangue criada pelo Ministério da Saúde. Representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Osnei reforçou a importância do movimento.

Osnei citou que, após a pandemia de covid-19, as cirurgias eletivas voltarão a ocorrer normalmente e, quando isso ocorrer, as unidades de saúde precisarão de sangue. “Passando esse momento de pandemia, retornaremos as cirurgias eletivas, as cirurgias de grande porte, e vamos precisar de ter estoque de sangue. É muito importante que todos tenham a consciência de que realmente vamos precisar muito da solidariedade, da vontade de salvar vidas, do amor das pessoas”, comentou. O secretário também chamou de “heróis” os doadores.

A campanha

Nesta segunda-feira (14) é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Ministério da Saúde aproveita a data para lançar uma campanha de doação, que caiu 10% em 2020 devido à pandemia de covid-19.

O Dia Mundial do Doador de Sangue foi organizado pela primeira vez em 2005, a partir de uma iniciativa conjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Federação Internacional da Cruz Vermelha e das Sociedades do Crescente Vermelho para aumentar a conscientização sobre a necessidade de sangue e produtos derivados seguros e também para agradecer aos doadores, que salvam vidas a partir de um gesto voluntário.

O Dia Mundial do Doador de Sangue é uma das 11 campanhas oficiais de saúde pública globais marcadas pela OMS, juntamente com o Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Doença de Chagas, Dia Mundial da Tuberculose, Semana Mundial da Imunização, Dia Mundial da Segurança do Paciente, Dia Mundial da Malária, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Mundial da Hepatite, Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana e Dia Mundial da AIDS.