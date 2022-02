Saúde rejeita 4ª dose para toda a população após anúncio de Doria

Segundo pessoas que acompanharam as discussões, a definição se deu após a análise de novos dados sobre o cenário epidemiológico no Brasil

Raquel Lopes

Brasília, DF

O Ministério da Saúde não vai recomendar a quarta dose da vacina contra a Covid para a população em geral. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (11) em reunião da Ctai (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19).

Segundo pessoas que acompanharam as discussões, a definição se deu após a análise de novos dados sobre o cenário epidemiológico no Brasil. O entendimento é que ainda não há dados científicos que comprovem a necessidade de uma quarta dose.

A nota informativa ainda será publicada. Novas discussões devem ocorrer na próxima semana.

Na nota divulgada na semana passada, a Saúde afirmou que ainda era preciso compreender a situação do país para decidir sobre ampliar o uso da quarta dose.

“Antes de avançarmos rumo a novas indicações no calendário do PNO [Plano Nacional de Operacionalizações], se faz necessário compreender o cenário epidemiológico com maior detalhamento quanto às hospitalizações, óbitos e infecções pela Covid-19 entre determinados grupos etários e sua relação com o status de vacinação (vacinados x não vacinados)”, diz a nota técnica.​

O governador João Doria (PSDB) disse nesta quarta (9) que São Paulo irá adotar a nova dose contra o coronavírus mesmo sem aval da Saúde. Ele afirmou que este reforço está em estudo, mas não informou data para dar início ao calendário de vacinação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação de quarta dose da vacina da Covid-19 em pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos. Antes a indicação era de reforçar a imunização apenas de adultos deste grupo.

Estão entre as pessoas com imunossupressão, por exemplo, quem está passando por quimioterapia contra o câncer, fez algum tipo de transplante de órgão ou de células tronco, vive com HIV/Aids ou faz hemodiálise.

O reforço para o público adolescente deve ser feito com a vacina da Pfizer, afirma a Saúde.

Em nota, o ministério orientou que o esquema primário de vacinação desse grupo deve ser feito com três doses —primeira, segunda e a dose adicional— com intervalo de oito semanas entre elas. A quarta dose deve ser feita quatro meses depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Após a conclusão desse esquema, é recomendada ainda uma dose de reforço quatro meses após a terceira dose (ou dose adicional). Essa orientação já vale para a população adulta, com mais de 18 anos, com alto grau de imunossupressão”, disse a Saúde.

D​esde dezembro de 2021 o ministério recomenda a quarta dose aos adultos imunocomprometidos. A manifestação da pasta não tem poder de determinar as ações de estados e municípios.