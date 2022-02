Saúde recebe primeiras doses de vacinas 100% brasileiras

Neste primeiro lote, foram entregues 550 mil doses do imunizante, que serão distribuídos aos estados e o Distrito Federal nos próximos dias

O Ministério da Saúde recebeu, nesta quarta-feira (23), o primeiro lote de vacina contra a covid-19 completamente produzidas em solo brasileiro.

Neste primeiro lote, foram entregues 550 mil doses do imunizante, que serão distribuídos aos estados e o Distrito Federal nos próximos dias.

Primeira aplicação

Ontem, o chefe da pasta, Marcelo Queiroga, aplicou as primeiras quatro doses do imunizante. “O pilar central da nossa estratégia [de enfrentamento à pandemia] foi a encomenda de tecnologia à Universidade Oxford, hoje com IFA produzido por essa instituição de excelência que é a Fiocruz. Investimos R$ 1,9 bilhão na encomenda tecnológica em uma vacina segura, eficaz, efetiva com resultados surpreendentes”, comemorou Queiroga.

O imunizante foi produzido utilizando o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma parceria com o laboratório Oxford/AstraZeneca. Os imunizantes, quando prontos, serão entregues ao Ministério da Saúde para a inclusão no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Para apresentar a vacina, a pasta realizou um evento, onde compareceram os ministros da Cidadania, João Roma, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. Além deles, o embaixador do Reino Unido no país, Peter Wilson, e o ex-ministro Eduardo Pazuello também estavam.

Queiroga aplicou as vacinas em quatro pessoas, enquanto a pesquisadora SueAnn Clemens, da Universidade de Oxford, aplicou em mais duas.