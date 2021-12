Saúde recebe mais 2 milhões de vacinas contra a covid

Em 2021, a pasta contratou 200 milhões de doses com a farmacêutica e, para o ano que vem, serão mais 100 milhões

O Ministério da Saúde recebeu mais 2,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Pfizer na última quinta-feira (30). Os lotes de doses chegaram em três voos diferentes, que aterrissaram em Campinas, em São Paulo.

Atualmente, a Pfizer é o imunizante mais utilizado no país. Em 2021, a pasta contratou 200 milhões de doses com a farmacêutica e, para o ano que vem, serão mais 100 milhões para garantir a continuidade da campanha.

Crianças

Nas últimas semanas a Pfizer tem sido assunto de debates no Brasil. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar, no último dia 16, a aplicação do imunizante me crianças a partir de 5 anos. Até então, apenas adolescentes com 12 anos ou maios poderiam se vacinar contra o vírus.

Após o anuncio da decisão da agência, o Ministério da Saúde não pareceu muito feliz e, de maneira incomum, realizou uma consulta pública e, posteriormente, uma audiência pública para tomar a decisão. Ainda assim, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o assunto só terá uma definição em 5 de janeiro. Na prática, a imunização do grupo depende da decisão dele.

Outro ponto problemático sobre o assunto é que o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, para que crianças se vacinem, será exigido uma prescrição médica. Logo após a fala, diversos estados brasileiros disseram que não irão cobrar qualquer aval médico, já que o imunizante foi aprovado pela Anvisa e pelos próprios técnicos do ministério.