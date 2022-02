Saúde envia novo lote com 8 mi de doses de vacinas contra Covid-19 para todo o País

As doses serão destinadas para a aplicação de segunda dose e dose de reforço na população. O envio é composto por vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen

O ministério da Saúde enviou um novo lote de doses de vacinas contra a Covid-19. Desta vez, todos os estados e o Distrito Federal receberão remessas dos 8 milhões de imunizantes enviados.

As doses serão destinadas para a aplicação de segunda dose e dose de reforço na população. O envio é composto por vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen.

Mais especificadamente, 6.7 milhões são para aplicação de dose de reforço no público acima de 18 anos e 1.3 milhão é destinado à segunda dose em adolescentes de 12 a 17 anos de idade.

A certeza sobre o envio dos imunizantes foi obtida nesta quinta-feira (10), através da publicação da 88ª pauta de distribuição elaborada pela Secretaria de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 (Secovid).

Vacinação

Já sobre a vacinação, o Brasil bateu o marco de 93% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 86% desta mesma parcela da população vacinada com as duas doses ou dose única.

De acordo com levantamento da Secovid, 54 milhões de brasileiros estão prontos para tomar a dose de reforço. A cobertura vacinal está em 30% nesta etapa da campanha.

Até o momento, mais de 440 milhões de doses de vacina foram distribuídas a todas as unidades federativas. Desse total, 370 milhões foram aplicadas.

168,6 milhões como primeiras doses e 153,9 milhões como segundas doses ou doses únicas.

No restante, 45,8 milhões foram destinadas a dose adicional ou a dose de reforço.

Já entre o público infantil, 15,7% da faixa etária de 5 a 11 anos iniciaram o ciclo, o que corresponde a 3,4 milhões de crianças.