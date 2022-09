Saúde diz que vacina contra varíola dos macacos chega ao Brasil em setembro

Questionados pela reportagem nesta segunda, o ministério explicou que ainda não tem uma data para chegar os lotes do imunizante

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou nesta segunda-feira (19) que as 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil ainda no mês de setembro. Um balanço divulgado hoje pela pasta aponta 6.869 casos da doença no país.

Segundo o ministro, em entrevista ao programa Brasil Em Pauta, da TV Brasil, a vacina será aplicada inicialmente profissionais de saúde que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus.

“Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio são aqueles que têm contato com o material contaminado”, disse Queiroga.

Questionados pela reportagem nesta segunda, o ministério explicou que ainda não tem uma data para chegar os lotes do imunizante, mas confirmam a chegada ainda na segunda quinzena de setembro.

A negociação, feita com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, conta com a intermediação da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde).

Queiroga reforçou ainda que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. “No mundo inteiro o surto tem diminuído, a velocidade de progressão dos casos é menor e nós estamos numa fase de platô com queda. Então esperamos que esse surto seja controlado”, defendeu Queiroga.

Além da importação emergencial de doses de vacina contra a varíola dos macacos, o Ministério da Saúde também recebeu autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importar o antiviral Tecovirimat, que deve ser utilizado em situações graves e específicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O uso é diante de situações onde não temos mais alternativas para esses pacientes”, salientou o ministro da Saúde.

CASOS NO BRASIL

Balanço divulgado nesta segunda pelo Ministério da Saúde aponta 6.869 casos da doença no país. São Paulo segue liderando o ranking de casos da varíola dos macacos em território nacional. Duas pessoas já morreram após serem infectadas pelo vírus.

Confira o número de casos da doença no Brasil:

São Paulo: 3.486

Rio de Janeiro: 920

Minas Gerais: 417

Distrito Federal: 231

Goiás: 391

Bahia: 104

Ceará: 238

Rio Grande do Norte: 67

Espírito Santo: 53

Pernambuco: 112

Tocantins: 8

Amazonas: 71

Acre: 1

Rio Grande do Sul: 162

Mato Grosso do Sul: 88

Mato Grosso: 58

Santa Catarina: 218

Paraná: 153

Pará: 29

Alagoas: 12

Maranhão: 13

Paraíba: 17

Piauí: 17

Roraima: 4

Rondônia: 3

Amapá: 2

Sergipe: 4

VACINA NACIONAL

O Ministério da Saúde também trabalha com o desenvolvimento de um imunizante nacional para enfrentar a doença. A expectativa é que a vacina esteja operacional no segundo semestre do ano que vem. Mas para isso, segundo o ministro Queiroga, o cenário epidemiológico tem de indicar a necessidade de ampliação do público-alvo da vacinação.

“É algo que está trabalhado, em pesquisas. Já recebemos a Universidade Federal de Minas Gerais, que nós chamamos de semente, que depois gera a produção do IFA, e a Fundação Oswaldo Cruz, através de Biomanguinhos, tem capacidade de fazer escala. Mas isso é se houver uma indicação de vacinação para um grupo maior de pessoas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A varíola dos macacos tem sinais e sintomas que se caracterizam por lesões e erupções de pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza.