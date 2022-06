Saúde autoriza 4ª dose da vacina contra Covid para pessoas acima de 50 anos

Na prática, quem tomou a primeira dose de reforço há mais de quatro meses pode receber uma nova dose a partir de hoje

O Ministério da Saúde autorizou neste sábado (4) a aplicação da quarta dose da vacina contra Covid-19 para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da saúde de todas as idades. A medida foi antecipada há dois dias pelo ministro Marcelo Queiroga, mas agora se torna oficial.

Na prática, quem tomou a primeira dose de reforço há mais de quatro meses pode receber uma nova dose a partir de hoje.

Em nota técnica, o Ministério da Saúde diz que poderão ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independentemente das doses aplicadas anteriormente.

A pasta diz que tomou a decisão considerando a “necessidade de reforçar a imunização da faixa-etária e de trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação”.

Até então, a segunda dose de reforço contra a covid-19 estava autorizada apenas para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos.

A ampliação do público-alvo para a quarta dose se dá em um momento em que o Brasil enfrenta, após flexibilizações, uma alta no número de casos e internações pela covid-19 e enquanto estados e municípios voltam a, no mínimo, recomendar o uso de máscaras em locais fechados.

O número de mortes, ainda que também em alta, não tem tido a mesma elevação. Estudos publicados apontam que as vacinas utilizadas no Brasil aumentam a proteção contra a covid-19 mesmo entre pessoas que já tiveram a doença, evitando especialmente a ocorrência de mortes.