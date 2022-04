Saque do FGTS tem filas de até 3 horas em SP

A partir desta quarta (20), 3,9 milhões de trabalhadores terão direito de sacar o FGTS extraordinário, de até R$ 1.000

Isabela Lobato

Belo Horizonte, MG

Trabalhadores nascidos em janeiro que tentaram sacar o FGTS extraordinário enfrentaram filas de mais de três horas na capital paulista nesta quarta-feira (20), primeiro dia de liberação dos valores. Embora a retirada do dinheiro seja a distância, pelo Caixa Tem, falhas nos cadastros e dificuldades de acesso levaram os cidadãos a procurarem agências da Caixa Econômica Federal.

Nas redes sociais, usuários reclamam de lentidão, erros consecutivos e da fila de espera virtual para acessar o aplicativo. O site Down Detector, que registra casos de falhas em sites e aplicativos, mostra um pico de reclamações sobre os apps da Caixa nesta manhã.

Nas unidades visitadas pela reportagem, nos bairros São Mateus, Sapopemba, Itaquera e Jardim Iguatemi, na zona leste da capital paulista, as filas nas agências da Caixa começaram por volta das 7h e mesmo quem chegou cedo enfrentou horas de espera, em alguns casos.

O autônomo Felipe dos Santos Silva, 28 anos, procurou a Caixa em São Mateus, na segunda-feira (18), para tentar resolver problemas sucessivos na confirmação do email no cadastro no aplicativo Caixa Tem, onde é possível sacar o dinheiro do Fundo de Garantia.

Como não teve sucesso, precisou procurar o atendimento presencial nesta quarta (20), dia em que seu saque foi liberado. O autônomo conta que chegou às 7h30 e encontrou uma fila de aproximadamente 20 pessoas na porta da agencia. Quase quatro horas depois, quando conversou com a reportagem, ainda não havia sido atendido.

Nas filas, muitos trabalhadores estavam desconfiados se conseguiriam ter acesso ao dinheiro. As falhas encontradas nos apps eram o motivo da desconfiança. Nas conversas com a reportagem, cidadãos ainda não sabiam o que iriam fazer com os valores, queriam ter a certeza do recebimento para, só depois, fazer planos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Caixa informou ainda que as filas são pontuais, dado o número de agências do banco em todo o país. “A Caixa esclarece que, em um universo de mais de 4.200 agências, as eventuais filas são pontuais”, diz o texto.

O banco estatal afirma ainda que a movimentação de recursos é realizada de maneira digital, por meio do app Caixa Tem, que oferece opções como compras com cartão de débito virtual, pagamento de contas e transferência do dinheiro.

Trabalhadores reclamam nas redes sociais

Assim como quem teve de esperar atendimento na agência, os cidadãos também fizeram reclamações sobre os serviços da Caixa nas redes sociais. A maioria não consegue acessar o Caixa Tem. Há os que relatam problemas no cadastro do FGTS e ainda quem não conseguiu fazer o Pix do dinheiro, conforme havia sido informado pelo banco.

Muita gente também reclama de não conseguir movimentar o saldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Caixa disse que “o início do calendário do saque extraordinário do FGTS ocasionou um aumento natural na consulta aos serviços relacionados ao fundo nos últimos dias”. Segundo o banco, “apenas nesta quarta-feira (20/04), até as 10h, no Caixa Tem, já foram realizadas mais de 31 milhões de operações por 1,8 milhões de usuários distintos”.

As consultas no app FGTS foram feitas por mais de 2,6 milhões de usuários, informa. Segundo o órgão, em caso de dúvida, além do aplicativo, há ainda outros canais de atendimento, como o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800-104 0104 para demais regiões.

Entenda o FGTS extraordinário

A partir desta quarta (20), 3,9 milhões de trabalhadores terão direito de sacar o FGTS extraordinário, de até R$ 1.000. O lote é destinado a nascidos em janeiro e o calendário de pagamentos vai até 15 de junho, conforme o mês de nascimento do profissional.

O pagamento do FGTS extraordinário é feito totalmente a distância, com depósito automático. No entanto, o trabalhador só tem acesso aos valores a partir da data definida no calendário, conforme o mês de nascimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A consulta é realizada no site fgts.caixa.gov.br e, no app FGTS, é possível fazer a consulta do valor, saber a data de liberação, pedir a realização do saque, se for o caso, e desfazer o crédito. Para movimentar o dinheiro, é preciso ter cadastro no Caixa Tem, onde o cidadão pode pagar contas, fazer compras, transferir valores e realizar Pix.

VEJA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS 2022

Mês de nascimento – Data de depósito – Quantos poderão sacar (em milhões) – Total liberado (em bi, em R$)

Janeiro – 20 de abril (quarta) – 3,9 – 2,7

Fevereiro – 30 de abril (sábado) – 3,2 – 2,2

Março – 4 de maio (quarta) – 3,5 – 2,5

Abril – 11 de maio (quarta) – 3,7 2,6

Maio – 14 de maio (sábado) – 3,8 – 2,7

Junho – 18 de maio (quarta) – 3,6 – 2,6

Julho – 21 de maio (sábado) – 3,5 – 2,5

Agosto – 25 de maio (quarta) – 3,4 – 2,4

Setembro – 28 de maio (sábado) – 3,4 – 2,6

Outubro – 1º de junho (quarta) – 3,5 – 2,5

Novembro – 8 de junho (quarta) – 3,2 – 2,4

Dezembro – 15 de junho (quarta) – 3,3 – 2,3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE