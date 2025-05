São Paulo vai ter madrugadas geladas até domingo (1º)

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após dois dias seguidos com recordes de frio na cidade de São Paulo, a massa de ar polar começa a perder força e os termômetros lentamente devem voltar a marcar temperaturas mais altas a partir deste sábado (31). No entanto, a previsão ainda é de madrugadas geladas neste fim de semana.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), este sábado pode começar com nevoeiro, mas que logo se dissipa para dar lugar ao sol entre poucas nuvens. A madrugada ainda deve ter temperatura baixa, de 11°C, mas durante a tarde a máxima pode subir até a casa dos 24°C. À noite aumenta a nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

Já no domingo (1º) a previsão é de que a temperatura mínima fique nos 12°C nas primeiras horas, enquanto a máxima subirá novamente para os 24°C. Nesse dia, a previsão é de muitas nuvens no céu, mas sem provocar precipitação.

Nesses dias, o governo estadual manterá em funcionamento o abrigo temporário na estação Pedro 2º da linha 3-vermelha do Metrô, batizado de Abrigo Solidário. A estrutura funcionará até domingo das 19h às 8h, com capacidade para cem pessoas.

A prefeitura também manterá a estrutura das tendas da Operação Baixas Temperaturas, que é acionada sempre que a temperatura ou sensação térmica atinge 13°C ou menos.

São dez tendas em pontos estratégicos da capital, com funcionamento das 18h à 0h. Nos locais, haverá distribuição de sopa, pão, chocolate quente, chá, água, cobertores e encaminhamento para a rede socioassistencial. Cada tenda contará com ambulância e equipe médica.

No interior de São Paulo, as madrugadas também serão geladas, principalmente nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, onde a mínima prevista para este sábado é de 9°C, um grau a menos que São José dos Campos, São José do Rio Preto e Araçatuba.

Durante as tardes, as temperaturas devem subir um pouco mais nas regiões norte e oeste. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a máxima deve se aproximar dos 30°C. Nessas regiões, porém, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes, o que é considerado prejudicial à saúde humana pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Segundo a Climatempo, além do frio, a faixa central e norte de Minas Gerais e o centro-norte do Espírito Santo têm previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

E no domingo há previsão de chuva fraca no litoral de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, o dia será de nebulosidade variável, enquanto pancadas isoladas podem ocorrer na região central e no sudoeste de Minas Gerais.

Na região Sul do país, há previsão de geada entre o sul do Paraná, a faixa central de Santa Catarina e o centro-oeste do Rio Grande do Sul, nos dois dias.