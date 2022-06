São Paulo vacina 20 mil pessoas com 4ª dose contra Covid em 1 dia

Os imunossuprimidos precisam apresentar comprovante de condição de risco, como receitas, relatórios físicos ou digitais

Patrícia Pasquini

São Paulo, SP

No primeiro dia de aplicação da quarta dose (ou segunda adicional) da vacina contra a Covid-19 para maiores de 50 anos e profissionais de saúde a partir de 18 na capital paulista, 20.961 pessoas receberam o imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, na faixa etária de 50 a 59 anos, 14.978 pessoas foram vacinadas até 19h desta segunda (6), o equivalente a 1,58% do público elegível, que é de 942.894.

No grupo dos servidores de saúde maiores de 18 anos, houve 5.983 vacinados no primeiro dia –1,21% dos elegíveis (491.596).

Além de pertencer aos grupos mencionados, para receber a quarta dose contra é preciso ter tomado a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Os imunossuprimidos precisam apresentar comprovante de condição de risco, como receitas, relatórios físicos ou digitais, fotografia em celular, e outras formas desde que com identificação do paciente, CRM com carimbo do médico e em validade.

A vacina contra o vírus influenza também está disponível a maiores de 50 anos.

“Essa nova etapa da vacinação reforça as ações da pasta com foco na preservação da estabilidade do cenário epidemiológico especialmente com a chegada do inverno, quando é esperado um aumento de doenças respiratórias, entre elas, a Covid-19”, disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os megapostos e drive-thrus ficam abertos das 8h às 17h.

O Ministério da Saúde havia liberado a segunda dose adicional da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores de saúde maiores de 18 anos no sábado (4).

Os municípios podem usar os imunizantes da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independentemente das vacinas que a pessoa tenha tomado antes.