São Paulo não tem vacina da dengue para aplicar segunda dose em crianças

PATRÍCIA PASQUINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As vacinas contra a dengue e a Covid estão em falta na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, durante entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo.



“Da vacina da dengue recebemos 177 mil doses do governo federal e já vacinamos todo mundo. Acabou a vacina da dengue. Essa quantidade nós recebemos após enviar mais de quatro ofícios para o Ministério da Saúde”, afirmou o secretário.



“Essa semana estou mandando outro ofício porque estou preocupado, inclusive, porque preciso dar a segunda dose para as crianças que já tomaram a primeira, e ainda falta mais de 400 mil crianças para vacinar.”



No final de maio, o Ministério da Saúde distribuiu 991,3 mil doses da quinta remessa de vacinas da dengue 656,1 mil de reforço e 335,2 mil para primeiras doses. Essa entrega contemplou mais 405 municípios, totalizando 1.735 que poderão vacinar adolescentes de 10 a 14 anos de idade.



Em relação ao imunizante contra a Covid, de acordo com Zamarco, o município tem apenas 50 mil doses quantidade insuficiente para vacinar todo o público-alvo. As doses estão sendo remanejadas entre as UBSs.



“O Ministério da Saúde não pode deixar a cidade desassistida”, disse o secretário, que também solicitou ao ministério mais doses contra a Covid.



A reportagem pediu mais informações às secretarias municipal e estadual da Saúde, além de esclarecimentos ao Ministério da Saúde, mas não teve respostas até a publicação do texto.