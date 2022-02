São Paulo é um dos lugares mais complicados para se fazer obra, dizem especialistas

O mais recente foi em 2021, quando um guindaste das obras de expansão do monotrilho, linha 15-prata, tombou na Vila Prudente, zona leste da capital

ISABELLA MENON E WILLIAM CARDOSO

A cratera que se abriu no asfalto da marginal Tietê na manhã desta terça-feira (1º) na capital paulista, ao lado da obra da linha 6-laranja do metrô, não foi um acidente isolado nas construções do metrô de São Paulo.

Um dos episódios mais lembrados é o que ocorreu em 2007, quando o desabamento de um dos túneis da linha 4-amarela matou sete pessoas e mais de 70 casas foram interditadas. Nos anos seguintes, também aconteceram problemas em obras. O mais recente foi em 2021, quando um guindaste das obras de expansão do monotrilho, linha 15-prata, tombou na Vila Prudente, zona leste da capital.

Engenheiros ouvidos pela reportagem afirmam que São Paulo possui um solo mais instável que outras capitais, como o Rio de Janeiro. Porém, de acordo com eles, as obras são, na maioria das vezes, seguras e há uma constante análise de risco para evitar percalços.

Eloi Angelo Palma Filho, presidente Comitê Brasileiro de Túneis, afirma que a engenharia de túneis trabalha com um ambiente que não é plenamente conhecido e, por isso, há um risco maior nas obras se comparado com as outras áreas da engenharia.

“Há normas e procedimentos que fazem investigações para prever se as atividades dos túneis são seguras, mas a obra traz essa especificidade”, explica Palma.

Já o presidente do Instituto de Engenharia, Paulo Ferreira, diz que erros acontecem, mas as obras do metrô em São Paulo são confiáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pelo porte da cidade, pelo tamanho do metrô e a dificuldade que temos, os acidentes são pequenos”, afirma. “De vez em quando, cai uma viga ou outra. É acidente de obra. Lógico que é uma incompetência, algo que não deveria ter acontecido, mas é localizado”, diz.

Ferreira cita as obras da linha 1-azul, que passa sob a praça da Sé e parte do centro velho, debaixo de construções antigas, como um exemplo. “A engenharia brasileira é muito consciente, bem-feita, principalmente em obras pesadas, com grandes estruturas”, diz.

O presidente do IE fala que São Paulo é um dos lugares mais complicados do mundo para se fazer obras. “Tem terreno com baixa qualidade em alguns lugares e muitas residências frágeis”, afirma.

O professor Paulo Helene, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, diz que a maioria dos túneis no Rio de Janeiro e em muitas cidades do mundo são feitos em rocha. Já em São Paulo, o solo trabalhada é o de argila, silte ou arenoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos essa desvantagem de que trabalhamos com uma situação mais instável. Toda a escavação acaba movimentando o solo nas regiões próximas”, analisa o professor, que reconhece que, apesar da dificuldade, os engenheiros são capacitados para fazer um monitoramento das medidas que acontecem próximas aos solo.

Helene compara com o ocorrido em 2007, na construção da linha 4-amarela. “Existia um monitoramento, mas, muitas vezes, a necessidade de produção e velocidade da obra acabam comprometendo as informações que são obtidas através do trabalho de monitoramento”, diz.

Ele reconhece que, tradicionalmente, o estado de São Paulo tem as obras atrasadas e faz uma má gestão das obras. “Isso tudo contribui para aumentar o risco de acidentes e aumentar os custos também.”

O professor cita ainda que existe um problema comum nas obras do estado de São Paulo. “Tudo fica por conta da construtora. Precisamos de uma empresa de técnica e independente e de outra empresa que realize o monitoramento. Se essas empresas estiverem subordinadas à construtora, não vai dar certo porque eles não terão voz”, analisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Creso de Franco Peixoto, professor da Unicamp (Universidade de Campinas) e especialista em infraestrutura e especialista em infraestrutura e transportes, afirma também que o fato de São Paulo ter solos mais instáveis gera mais estudos sobre as alterações dessas camadas.

Porém, nem sempre há informação suficiente para estudar a resiliência do material, ou seja, a tendência dele de se deformar ao reacomodá-lo. “Qualquer obra, o solo está sofrendo alteração. Essas acomodações são esperadas e acontecem, o problema é o quanto elas podem deformar”, diz.

O professor compara ainda a situação referente às obras de metrô em São Paulo com a de Brasília, que está localizado em um lugar mais alto e, por isso, não tem tanto problema com níveis da água e, além disso, o solo é mais estável. “Fazer metrô em região assim é mais prático e, por vezes, com menor risco do que em São Paulo, que possui diferentes solos”, diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE