São Paulo abre xepa para vacinação de crianças

Famílias com crianças de 5 a 11 anos de idade sem comorbidades podem cadastrar os filhos para que recebam as doses remanescentes da vacina contra a covid-19 em São Paulo, capital. As inscrições devem ser feitas nas unidades básicas de saúde do bairro de residência.

Com o cadastro, as crianças poderão ser chamadas caso haja sobra de vacinas após o horário de vacinação para o público-alvo, crianças com comorbidades ou deficiência, além de indígenas e quilombolas. Assim, as pessoas que estiverem na lista serão chamadas por telefone para receberem a imunização.

A medida tem como objetivo evitar o desperdício de vacinas após os frascos dos imunizantes serem abertos. No entanto, segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, o total de doses disponibilizado até o momento ainda é menor do que o necessário para atender todo o público-alvo.

“Como a gente recebeu um lote pequeno de vacinas e tem-se praticamente o dobro de crianças para serem vacinadas, vai acabar sobrando pouco. Mas, mesmo assim, não podemos correr o risco de perder qualquer dose”, disse.

Vacinação

Na capital paulista, a vacinação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs). Os endereços podem ser localizados no sistema Busca Saúde. A imunização é das 7h às 19h.

A disponibilidade das doses pediátricas pode ser verificada na página De Olho na Fila, que mostra ainda o tamanho das filas de espera nos pontos de vacinação

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável com mais de 18 anos e apresentar documento de identificação (preferencialmente o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF), carteira de vacinação e comprovante de condição de risco ou comprovante de deficiência permanente.

Para se inscrever para receber as doses remanescentes, é preciso apresentar um comprovante de residência e deixar um número telefônico para contato.

