RS planeja vacinar contra a gripe 76 mil em abrigos até segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul planeja vacinar contra a gripe todas as pessoas alojadas em abrigos devidos às fortes chuvas até a próxima segunda (20). A estimativa é de um público-alvo de 76 mil.

A imunização contra a influenza segue orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal estabelece que todas as pessoas alojadas que ainda não foram vacinadas na campanha contra a influenza de 2024 devem receber uma dose do imunizante.

Para crianças de seis meses a menos de nove anos que estão sendo vacinadas pela primeira vez, recomenda-se a administração de duas doses, com um intervalo de um mês entre elas. A aplicação deve ser feita por via intramuscular. A vacina contra influenza é destinada a todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

Em um comunicado, Eliese Denardi Cesar, chefe da seção de imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do governo gaúcho, disse que a ação é voltada aos abrigos, mas os municípios que possuem doses e já estão vacinando, além dos desabrigados, socorristas e voluntários.

Segundo ela, um levantamento está sendo realizado para verificar quais municípios necessitam de doses de vacina da gripe.

No Rio Grande do Sul, a campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início em março, com foco em crianças de seis meses a nove anos de idade, além de grupos prioritários como trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas. No início de maio, a campanha foi ampliada para toda a população com as doses remanescentes.

Até o momento, de acordo com a Secretaria de Saúde, 38% do grupo prioritário (gestantes, idosos, povos indígenas, entre outros) foram vacinados. Ao todo, um milhão de doses contra a influenza foram aplicadas no estado gaúcho até a última sexta (17).

Segundo a secretaria, uma nota técnica do Ministério da Saúde vai orientar, em breve, outras ações de vacinação contra hepatite A, tétano e raiva humana nas áreas mais atingidas pela chuva nas últimas semanas.