RS ainda tem 73 mil alunos fora da escola após chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pouco mais de um mês após chuvas que devastaram cidades no RS, 73.492 alunos no estado ainda não puderam retomar suas atividades -90% dos afetados, 668.339 estudantes, já retornaram.

Ainda, 22 escolas tiveram os prédios totalmente danificados, e os alunos precisarão esperar pela reconstrução ou serão remanejados para outras unidades.

Até a manhã desta terça-feira (4), 31 escolas ainda funcionam como abrigos, e 573 estavam danificadas em diferentes graus. Os dados foram apresentados pela gestão Eduardo Leite (PSDB), que também anunciou investimentos na área de saúde para a retomada de atendimentos.

A lista de danos em unidades escolares tem cinco níveis, nos quais também são considerados os impactos na comunidade escolar. O primeiro soma 1.252 escolas -responsáveis por 354.142 estudantes- sem danos estruturais. O segundo agrupa 622 unidades com dificuldades de acesso ou que estão sendo usadas uso para ajuda humanitária.

O terceiro considera 321 unidades que precisam de limpeza ou de pequenos reparos para a reabertura total ou parcial. O quarto nível reúne 120 escolas com demandas de reformas em partes elétricas ou hidráulicas, e o quinto, com 22 unidades e 5.845 estudantes atendidos, é o dos prédios que deverão ser totalmente reconstruídos ou cujos alunos serão remanejados.

Enquanto os reparos para o terceiro e o quarto grupo são feitos pela administração direta ou por ata de registro de preços (modelo mais ágil de contratação pública), o grupo cinco será atendido por empresa que vencer uma concorrência ou por empresa privada que queira patrocinar a reforma.

No pronunciamento, Leite disse que o edital para reconstrução será publicado nos próximos dias, mas não indicou uma data. O governador também anunciou ações de acolhimento e orientação de professores e servidores da comunidade escolar, além de levantamentos sobre a situação dos servidores da educação do estado atingidos pelas enchentes.

Entre os R$ 46,6 milhões que estão sendo investidos desde 4 de junho para a educação, segundo o governador, estão repasses a escolas para que as unidades comprem equipamentos e materiais e verbas para merenda e mobiliário.

Ainda, com ao menos 138 bibliotecas atingidas, a secretaria estadual de Educação tem trabalhado com o MEC (Ministério da Educação) e com editoras para a reposição dos livros.

Leite também detalhou a compra de cem câmaras para conservação de vacinas e medicamentos que serão distribuídas a municípios atingidos pela chuva e em situação de calamidade ou emergência.

O governo gaúcho também anunciou um repasse de R$ 15,3 milhões para comprar equipamentos necessários para o restabelecimento dos atendimentos em unidades municipais de saúde. Até o momento, segundo a gestão estadual, 54 cidades relataram danos em equipamentos ou mobiliários de saúde.

Ao todo, segundo Leite, o governo do Rio Grande do Sul está investindo 751,78 milhões em ações relacionadas aos eventos climáticos, embora haja ações anteriores às chuvas mais recentes, que começaram em 29 de maio e deixaram, até a manhã desta terça, ao menos 172 mortos em todo o estado.