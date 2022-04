Rodovias devem receber mais de 5 milhões de veículos no feriado; veja horários evitar trânsito

Para evitar congestionamentos e, assim, aproveitar o feriadão longe da capital, o motorista deve fugir dos horários de pico para viajar

Muitas pessoas que moram em São Paulo vão aproveitar o feriado de Tiradentes, celebrado na quinta-feira (21), para curtir o Carnaval fora de época no litoral paulista ou em Campos de Jordão. Cerca de 5,3 milhões de veículos devem circular nas principais estradas do estado.

No feriado da Páscoa, na última semana, a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) registraram mais de 2,4 milhões de veículos nas estradas.

Para evitar congestionamentos e, assim, aproveitar o feriadão longe da capital, o motorista deve fugir dos horários de pico para viajar.

As concessionárias preveem que o fluxo de veículos será maior das 14h às 20h já nesta quarta (20) e das 7h às 12h na quinta. No retorno do feriado de Tiradentes, a estimativa é que o movimento seja intenso no sentido capital a partir das 11h de domingo (24).

Para muitos, será o momento de conhecer a nova pista da Tamoios, inaugurada no fim de março. A rodovia liga o vale do Paraíba ao litoral norte do estado.

Nas estradas sob concessão que ligam a capital ao interior ou ao litoral de São Paulo, são esperados 3,42 milhões de veículos no feriado, de acordo com a Artesp. Já nas vias administradas pelo DER, a estimativa é que 1,14 milhão de veículos circulem durante o período.

Entre as vias administradas pelo DER está a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. Durante o feriado, a temperatura na cidade, de acordo com o Climatempo, deve variar entre 11°C e 26°C, com tempo firme na maior parte dos dias -só na sexta deve ter pancadas de chuva à tarde.

A Artesp calcula que 664 mil veículos trafegarão no sistema Castello Branco-Raposo Tavares até domingo. Outros 871 mil devem circular na Anhanguera e na Bandeirantes rumo ao interior.

Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto são esperados 1,2 milhão de veículos (nos dois sentidos). No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias, que administra o trecho, espera que até 440 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista.

A concessionária Ecovias vai implantar a Operação Descida 7 x 3 das 12h desta quarta até as 20h de quinta e, na sexta (22), das 7h às 12h. Nesse esquema, os veículos podem descer a serra pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, enquanto a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Já a Operação Subida 2 x 8 será das 17h de sábado (23) à 1h de domingo, e também das 6h às 23h de domingo. Ficarão disponíveis para o motorista as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para subir a serra. A descida será pela pista sul da Anchieta.

Na rodovia dos Tamoios, que faz a ligação entre o vale do Paraíba e o litoral norte do estado, a estimativa é que 260,1 mil veículos circulem até domingo. A Serra Antiga será utilizada como pista de descida (São José dos Campos para Caraguatatuba) e a Serra Nova como pista de subida (Caraguatatuba para São José dos Campos).

Na rodovia Régis Bittencourt, são esperados cerca de 780 mil veículos viajando entre São Paulo e Curitiba. A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Cajati e Barra do Turvo.

EVITE PEGAR A ESTRADA NESTES HORÁRIOS

Rodovia; Quarta (20); Quinta (21); Domingo (24)

Anhanguera / Bandeirantes; 16h às 20h; 9h às 12h; 11h às 20h

Ayrton Senna; 14h às 20h; 6h às 12h; 12h às 19h

Carvalho Pinto; 14h às 20h; 6h às 12h; 12h às 19h

Castello Branco / Raposo Tavares; 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Floriano Rodrigues Pinheiro; 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Manoel Hyppólito Rego (Rio-Santos); 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Mogi-Bertioga; 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Oswaldo Cruz; 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Padre Manoel da Nóbrega; 16h às 20h; 7h às 12h; 11h às 20h

Régis Bittencourt; 14h às 19h; 7h às 16h; 9h às 17h