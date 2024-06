Rodovia que corta o Rio Grande do Sul é totalmente liberada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O tráfego na RSC-287, rodovia estadual que corta o estado do Rio Grande do Sul entre as cidades Santa Maria e Tabaí, teve o tráfego completamente liberado neste sábado (8), após semanas de trânsito impedido devido às enchentes.

A rodovia RSC-287 teve o tráfego completamente reestabelecido. A via teve trechos interditados após os temporais danificarem as pontes sobre Rio Pardo e o Arroio Barriga. O reestabelecimento do fluxo foi possível após a conclusão das obras emergenciais nas regiões de Venâncio Aires, Candelária e Paraíso do Sul, amplamente atingidas pelas fortes chuvas no estado.

Pedágios voltam a ser cobrados nos trechos reconstruídos. Com a liberação da via, as tarifas das praças de Taquari (km 47), Venâncio Aires (km 86), Candelária (km 131), Paraíso do Sul (km 168) e Santa Maria (km 220) serão retomadas. As cobranças recomeçam a partir das 0h deste domingo (9).

“A Concessionária atuou rapidamente para o reestabelecimento do tráfego, executando soluções emergenciais em curto prazo e agindo de forma intensiva nos pontos que exigiram obras de engenharia mais complexas, cumprindo com o objetivo de reconectar 100% da rodovia na primeira semana de junho.”, Leandro Conterato, diretor-geral da Concessionária Rota de Santa Maria.