RN recebeu 495 policiais para conter ataques; mais 520 são mobilizados

O estado do Rio Grande do Norte espera receber entre este domingo (19) e segunda-feira (20) ao menos mais 520 policiais para conter a onda de ataques criminosos que começou há seis dias. Até o momento, o estado recebeu o reforço de 495 policiais de todo o país.

O que aconteceu

Neste domingo, a expectativa é que cheguem 230 policiais ao estado. Destes, 60 são policiais militares do Pará, 70, policiais rodoviários federais e 100, policiais da Força Nacional.

Na segunda-feira, está prevista a chegada de 290 policiais rodoviários federais. Com isso, o estado terá o reforço de 1.005 agentes de segurança no policiamento.

Reforço

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, 495 policiais adicionais estão em território potiguar para conter os atos criminosos.

Destes, 275 são agentes da Força Nacional, 90 são policiais penais federais, 30 são PMs do Ceará, mais 30 são PMs da Paraíba, 40 são policiais rodoviários federais e 30 são policiais de outros estados chamados para pilotar quatro helicópteros.

Novos ataques

Mais ataques criminosos foram registrados na noite deste sábado (18) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Homens atearam fogo na estação de trem Boa Esperança.

No momento do ataque, ninguém estava no local e não houve feridos.

Uma caminhonete também foi incendiada no bairro Passagem de Areia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas e completamente destruído.

A onda de violência que aterroriza cidades do Rio Grande do Norte desde a terça-feira (14) contabiliza ao menos 273 ações criminosas até este domingo (19).